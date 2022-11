CIVITANOVA - La civica guidata dal presidente del Consiglio Fausto Troiani e dall'assessore Roberta Belletti risponde alle critiche mosse dalle minoranze sui 100mila euro destinati agli addobbi natalizi: «Non si tratta soltanto di abbellire le strade in vista delle festività natalizie ma di mostrare a chi arriva a Civitanova che la città è viva. E nessuno ha detto no al fondo per le persone in difficoltà»

«Ciò che vogliamo trasmettere alla città, ai visitatori e ai turisti attraverso gli addobbi e le luminarie è entusiasmo, speranza, fiducia. In questi giorni solo sfilata di veline, giullari e ancelle che gridano allo scandalo». Interviene pure Vince Civitanova sul tema luminarie. In questa settimana tiene banco la polemica per i fondi previsti dal comune di Civitanova (82 mila euro di installazione più le spese per la corrente per un totale di oltre 100mila euro) per gli addobbi natalizi. Da una parte l’opposizione che richiama a maggiore sobrietà e tira in ballo la mancata istituzione di una copertura per un fondo emergenza per le famiglie sorprese dal caro energia, dall’altra la giunta che rivendica la scelta di sostenere una spesa addirittura superiore allo scorso anno per illuminare il Natale. Dall’altra la maggioranza, con l’esclusione di Forza Italia che aveva predicato invano sobrietà e senso di responsabilità, che difende la scelta.

Il gruppo consiliare di Vince Civitanova e l’assessore Roberta Belletti dicono la loro: «Secondo la minoranza questa amministrazione avrebbe preferito destinare risorse per le luminarie natalizie piuttosto che aiutare le persone in difficoltà, ma nessuno, ha detto no al fondo per le persone in difficoltà da loro proposto. Tanto è vero che nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata una mozione del sindaco, che non solo istituisce questo fondo ma che esprime la chiara ed inequivocabile volontà di essere vicini, in questo periodo così difficile per tutti, a chi ha più bisogno. Quindi, e sia chiaro a tutti, come abbiamo fatto per l’emergenza Covid, questa amministrazione non lascerà mai nessuno indietro. Vince Civitanova, vigilerà con grande attenzione sulle politiche che questa amministrazione intende mettere in atto per chi è in difficoltà».

« Appellarsi ai valori dell’etica e della morale ed imbastire polemiche ad arte, approfittando di una questione così delicata che richiede il massimo rispetto di tutti – aggiunge Belletti – è uno squallido spettacolo che questa opposizione poteva risparmiarsi. Illumineremo il Natale civitanovese come abbiamo sempre fatto perché rendere una città più accogliente e attrattiva è il primo concreto aiuto che diamo alle attività produttive, laddove per attività produttive si intendono famiglie in difficoltà già da tempo. Ciò che vogliamo trasmettere alla città, ai visitatori e ai turisti attraverso gli addobbi e le luminarie è entusiasmo, speranza, fiducia. Non si tratta soltanto di abbellire le strade in vista delle festività natalizie ma di mostrare a chi arriva a Civitanova che la città è viva, è accesa, che c’è fermento produttivo, che c’è una comunità pronta ad accoglierli e ad offrire loro un servizio all’altezza delle aspettative».