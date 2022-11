TRIONFO per la società morrovallese agli Ido World in Polonia: ben nove medaglie d'oro, quattro d'argento e tre di bronzo oltre a tre quarti posti, due quinti e tre sesti

New Fashion Gia Man Dance grande protagonista agli Ido World, i campionati del mondo di danza sportiva che si sono svolti a Varsavia in Polonia. Ben nove medaglie d’oro, quattro d’argento e tre di bronzo oltre a tre quarti posti, due quinti e tre sesti.

Insomma, un risultato incredibile per la società morrovallese che così commenta la spedizione vincente: «E’ indescrivibile scrivere quante soddisfazioni e emozioni ci avete fatto vivere in questi tre giorni, siamo super orgogliosi di tutti voi. Siamo sul tetto del mondo e il ringraziamento immenso va ai nostri super tecnici Manola Fontana e Gianni Crucianelli, Riccardo Ciminari e Silvia Fontana, con questi ultimi due che pur lontani hanno sempre seguito e supportato tutti i ragazzi che in questi giorni hanno eseguito al meglio i loro insegnamenti, mettendo cuore e anima in quella pista. Siamo immensamente orgogliosi di tutti questi strepitosi ragazzi e dei loro fantastici genitori e accompagnatori».

Un orgoglio nazionale per la Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva), ma soprattutto un vanto per la scuola morrovallese, che ormai da anni sforna campioni di danza, dal riconosciuto valore nazionale, europeo e mondiale. «Dire che siamo felici è veramente riduttivo – sottolinea Federica Lorenzi, responsabile della scuola -. Il mio personalissimo ringraziamento va al nostro staff tecnico, impeccabile come sempre, ai genitori che credono nel nostro progetto e, dulcis in fundo, ai nostri ragazzi, che ci hanno fatto emozionare come poche altre volte, in un turbinìo di balli e gesti tecnici notevolissimi. E’ sempre importante per la crescita personale dei nostri atleti affrontare i parigrado di altre nazionalità. Spagnoli, francesi, cechi, austriaci, polacchi, svizzeri, norvegesi, finlandesi e soprattutto turchi hanno rappresentato un banco di prova importante per ognuno di loro, ma alla fine della manifestazione sentire l’inno di Mameli a corollario della consegna delle medaglie, ha riempito di orgoglio i nostri cuori». Tutti i risultati nel dettaglio.

Primi posti per Thomas Crucianelli (salsa shine, bachata shine, caribbean show dance, cat. Junior 1 solo maschile), Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi (salsa shine duo junior 1), Sandy Fiore (caribbean show dance, junior 2), Riccardo Malin e Sandy Fiore (bachata, merengue, caribbean show dance duo, junior), Emma Luchetti, Ludovica Nivella, Chiara Chiaraluce e Arianna Zanconi (malevo, fashion girls, small group adult). Secondi posti per Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi (bachata, merengue, junior), Sandy Fiore (bachata, junior 2), Manuel Chiaraluce (bachata solo male adulti).

Terzi posti per Symon Crucianelli e Francesca Volatili (merengue, junior), Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi (caribbean show dance junior1), Riccardo Malin e Sandy Fiore (salsa junior coppia). Quarti posti Ludovica Nivella (caribbean show dance adult solo femminile), Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi (salsa coppia junior), Thomas Crucianelli, Arianna Zanconi, Symon Crucianelli e Francesca Volatili (4° small group junior). Quinti posti per Manuel Chiaraluce e Chiara Chiaraluce (salsa shine duo adult), Ludovica Nivella (bachata shine solo female adulti). Sesti posti per Symon Crucianelli e Francesca Volatili (bachata coppia junior) Sandy Fiore (salsa shine junior 2 solo femminile), Leonardo Pieroni e Emma Luchetti (salsa shine duo adult).