L’organo del 1757 torna a suonare

Domani, venerdì 4 novembre alle 21,15, in una cornice unica e di prestigio storico, si chiude a Potenza Picena la 21esima rassegna organistica della Marca Fermana, organizzata dall’Accademia Organistica Elpidiense. La rassegna, che ha preso il via a inizio settembre, ha visto susseguirsi 12 appuntamenti nelle province di Fermo, Ascoli e Macerata, allo scopo di far tornare a suonare gli organi storici. Domani sarà il turno dell’organo “Giovanni Fedeli”. Datato 1757 e situato all’Auditorium “Ferdinando Scarfiotti” di Potenza Picena (via Silvio Pellico), è stato oggetto negli ultimi anni di un’importante operazione di restauro da parte dell’Amministrazione Comunale ed è l’unico organo da sala attivo a livello europeo. Il concerto “Organo&Voce” vedrà protagonisti il maestro Francesco Cucurnia e la soprano Yukiko Takemasa. L’evento è organizzato da Rotary Club Civitanova, Fondazione Anton Mario Filippetti (che celebra nel 2022 il suo 70° anniversario) e Map Communication, con il patrocinio del Comune di Potenza Picena. L’ingresso è libero.