CIVITANOVA - L'incontro in programma l'8 novembre all'Iis Corridoni organizzato da Civitasvolta

Incontro all’Iis Corridoni di Civitanova (ore 9,30) e al Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio (ore 11) con Adelmo Cervi. L’appuntamento organizzato da Civitasvolta è in programma per l’ 8 novembre, il protagonista racconterà agli studenti e alle studentesse la storia dei fratelli Cervi. Adelmo Cervi è figlio di Verina Castagnetti e Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi, aveva compiuto appena quattro mesi quando i fratelli Cervi furono assassinati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. La famiglia Cervi era all’epoca una famiglia contadina con radicati sentimenti antifascisti che fin dagli esordi prese parte attiva alla Resistenza e ospitò nel suo casolare partigiani e oppositori al regime. Catturati, torturati e fatti prigionieri insieme al padre Alcide, i sette fratelli Cervi furono uccisi per rappresaglia. «Avevo quattro mesi quando mio padre e i suoi fratelli furono fucilati dai fascisti – dice l’autore – oggi giro l’Italia per portare alto il loro nome, quello della giustizia e della libertà. Questa è una storia vera, talmente vera che sembra un romanzo. Il romanzo d’amore di chi sa bene che l’amore si nutre di libertà». Suo nonno Alcide, la cui figura entusiasmò Italo Calvino, aveva pubblicato nel 1955 I miei sette figli, un classico della Resistenza stampato in centinaia di migliaia di copie e tradotto in moltissime lingue. Adelmo Cervi ha pubblicato I miei sette padri e Io che conosco il tuo cuore (con Giovanni Zucca, ed. Piemme).