TRAGEDIA - William Corinaldesi, 41 anni, residente a Filottrano, si è spento all'ospedale di Torrette. Aveva avuto l'incidente il 25 ottobre e da allora era ricoverato. Aveva un locale a Osimo, il Samadam’s. Lascia la compagna e due figli

Aveva avuto un gravissimo incidente in moto in località San Vittore, a Cingoli, lo scorso 25 ottobre. William Corinaldesi, 41enne gestore del Samadam’s Pub di Osimo, non ce l’ha fatta ed è morto all’ospedale di Torrette, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni, trasportato in eliambulanza. L’uomo, residente a Filottrano e originario di Ancona, era finito a terra dopo aver perso il controllo del mezzo. L’impatto con l’asfalto era stato molto violento, provocandogli lesioni gravissime.

Chiamato il 112, sul posto giunse l’ambulanza ma il personale sanitario chiese subito l’intervento di Icaro a seguito delle gravi condizioni in cui versava. Ricoverato nel nosocomio di Torrette, purtroppo non si è più ripreso dal coma ed è morto il primo di novembre.

Corinaldesi era una persona molto nota e conosciuta proprio per il lavoro che svolgeva nel pub di cui era gestore.

I funerali sono stati fissati per domani, 4 novembre, alle 15 nella chiesa di San Giuseppe a Candia di Ancona. Lascia i due figli, la compagna e il fratello Christian.