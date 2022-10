CINGOLI - L'incidente è avvenuto sulla provinciale 3 in località San Vittore. L'uomo è rotolato per diversi metri sull'asfalto. E' stato soccorso con l'eliambulanza

Perde il controllo della moto e cade a terra, 41enne trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto a Cingoli, in località San Vittore. Intorno alle 12,35 un 41enne di Filottrano stava percorrendo in moto la provinciale 3 nel tratto tra San Vittore e Castelrosino quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il motociclista è finito a terra ed è rotolato per diversi metri sull’asfalto.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è intervenuto il 118 con l’ambulanza di Cingoli. Viste le condizioni del ferito è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. Il centauro, dopo i primi soccorsi sul posto è stato poi caricato sull’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Torrette. Il giovane è in condizioni gravi.

(Servizio aggiornato alle 15,20)