MACERATA - Il funerale del sacerdote si svolgerà domani pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore. Il ricordo dell'Oratorio: ha formato generazioni di maceratesi

Lutto alla Diocesi di Macerata per la morte, avvenuta la scorsa notte, all’età di 86 anni, di don Piergiorgio Copparo. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore in via Carducci, la salma del sacerdote maceratese è al Centro funerario di via dei Velini. Don Piergiorgio, sacerdote molto conosciuto in città, sia come cappellano della parrocchia del Sacro Cuore sia come apprezzatissimo insegnante di lettere alla Scuola Media annessa all’Istituto Salesiano, di cui è stato una delle colonne portanti per decenni. Ma don Pier Giorgio è stato anche, e soprattutto, l’anima ispiratrice e instancabile del Gruppo Scout “Macerata 2” e dell’Associazione Corale Pueri Cantores “D. Zamberletti”, nella quale ha ricoperto il ruolo di responsabile Spirituale sin dalla fine degli anni settanta.

Ha dedicato la propria intera esistenza alla cura e alla educazione dei ragazzi e giovani, profondendo in tale attività tutte le proprie energie fisiche, mentali e spirituali.

«La notte scorsa – si legge nel post della pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano – è venuto a mancare don Piergiorgio Copparo, sacerdote della diocesi di Macerata per tanti anni insegnante nella nostra scuola e legatissimo alla nostra casa e al nostro oratorio. La salma è alla Sala del Commiato in via dei Velini e il funerale sarà domani alle 15 nella parrocchia del Sacro Cuore. Preghiamo per lui e ringraziamo il Signore per il tanto bene che attraverso di lui ha fatto alla nostra casa, a questa città e all’intera Diocesi di Macerata».

Questo invece il ricordo dei Pueri Cantores: «Non diremo don Piergiorgio ci ha lasciati, non vogliamo né possiamo dirlo. Certo, fisicamente non è più con noi: non potremo più avere le sue inesauribili caramelle alla menta, né le sue amorevoli pacche, e neppure sentiremo più la sua risata.Ma Don Piergiorgio non ci ha lasciati. Sì, perché non potranno mai lasciarci il suo grande affetto, il suo sorriso estasiato quando ci sentiva cantare, le sue saggissime parole, la sua incredibile forza, simpatia, intelligenza, coraggio. Non riusciamo ad esprimere a parole quanto siamo grati al nostro don Piergiorgio per tutto quello che ha fatto, ma proveremo a dimostrarlo ogni giorno, con il nostro canto. Ci stringiamo in un forte abbraccio intorno a Don Piergiorgio ed alla sua famiglia, ben consapevoli che, da lassù, lui ci guarderà, ci proteggerà e ci ascolterà per sempre».