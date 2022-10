Sargoni e Buccolini a Buenos Aires,

vestiranno l’azzurro ai Mondiali

PATTINAGGIO - I due portacolori della Juvenilia Pollenza saranno impegnati nella rassegna continentale in programma dal 29 ottobre al 9 novembre

19 Ottobre 2022 - Ore 15:01 - caricamento letture

Valentina Buccolini e Danny Sargoni scaldano i motori per i mondiali di pattinaggio in Argentina. I portacolori della Polisportiva Juvenilia di Pollenza sono in partenza con la compagine azzurra junior/senior FISR per i World Skate Games 2022 di pattinaggio corsa a rotelle che si terranno a Buenos Aires dal 29 ottobre al 9 novembre.

La precedente edizione che vede competere le 9 discipline rotellistiche in un unico evento mondiale si era svolta a Barcellona nel 2019. La convocazione dei due atleti pollentini nel team di velocità senior è meritatamente arrivata dopo una stagione ricca di successi per entrambi ai Campionati Italiani con 2 ori 1 argento 2 bronzi per Danny Sargoni e 3 argenti e 1 bronzo per Valentina Buccolini. I due atleti hanno vestito i colori azzurri già lo scorso settembre ai Campionati Europei di l’Aquila, Sargoni ottenendo un 4° posto nella 500 mt sprint e Buccolini un 6° posto nella gara 1 giro crono atlete contrapposte.

Per Valentina Buccolini sarà la prima esperienza in un campionato mondiale e con la maglia azzurra nella categoria senior, mentre per Danny Sargoni, atleta plurimedagliato con anni di successi internazionali alle spalle, sarà l’occasione di dimostrare nuovamente il suo essere un atleta inossidabile.

Entrambi i pattinatori, come hanno avuto modo di dichiarare nel corso dell’intervista fatta loro nell’ambito della manifestazione Overtime festival, sono da anni tra i migliori nel ranking nazionale e si sono guadagnati a pieno diritto la possibilità di confrontarsi a livello mondiale. I due atleti saranno seguiti dall’Italia da una folta schiera di tifosi di tutte le età, essendo punti di riferimento per le nuove leve rotellistiche. Da questa stagione Danny Sargoni ha assunto il ruolo di allenatore del settore agonistico dell’Apd Juvenilia, mentre Valentina Buccolini si occupa del settore avviamento. I due campioni sono esempio di rispetto, coraggio, tenacia, resilienza e spirito di squadra. Ora tocca a loro mettere in pratica tutti questi valori. Valentina Buccolini e Danny Sargoni saranno impegnati nelle gare a cronometro e nelle sprint su pista e strada. Tutte le gare e i risultati saranno trasmessi in diretta sul sito www.wsgargentina2022.com e www.worldskate.org/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA