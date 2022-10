Il Comune chiude per trasloco

CAMERINO - In vista dell'inaugurazione della nuova sede temporanea in via Conti di Statte prevista per il 26 ottobre, il sindaco Lucarelli ha deciso di chiudere gli uffici al pubblico a partire dal 20

Mercoledì 26 ottobre sarà inaugurata la nuova sede temporanea degli uffici comunali in via Conti di Statte, dove verranno collocati tutti gli uffici che si trovano attualmente in via Le Mosse.

«Le operazioni di trasloco dei materiali e delle dotazioni informatiche avranno inizio giovedì 20 e dureranno fino al giorno dell’inaugurazione – spiega l’amministrazione – Il sindaco Roberto Lucarelli ha quindi disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali dal 20 al 26 ottobre per consentire di svolgere le operazioni di trasloco. Da lunedì 24 ottobre per esigenze improrogabili è possibile chiamare il numero 320 4316980 ed è parzialmente attivo il nuovo centralino 0737 431401».

