Capanno a fuoco, chiusa via Saragat

CIVITANOVA - Incendio attorno alle 15 in un piazzale privato. Il rogo ha interessato una rimessa con all'interno materiale infiammabile che ha provocato qualche esplosione. Situazione sotto controllo, pompieri al lavoro per la messa in sicurezza dell'area

19 Ottobre 2022 - Ore 15:50 - caricamento letture

A fuoco un capanno di rimessa attrezzi in via Saragat, a Civitanova, chiusa temporaneamente la strada.

Incendio attorno alle 15 all’incrocio con via Cook a Fontespina dove i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e il fumo che provenivano da un capanno presente all’interno di un’area privata di via Saragat. Nel piazzale era presenta questa piccola rimessa attrezzi che per cause in corso di accertamento ha preso fuoco. All’interno anche alcuni oggetti infiammabili che hanno provocato piccole esplosioni. A dare l’allarme una pattuglia della guardia di finanza che si trovava a passare di là e ha chiamato i pompieri arrivati sul posto con due mezzi per lo spegnimento. Presente anche una pattuglia della polizia municipale che ha transennato quel tratto di strada a scopo cautelativo viste le precedenti esplosioni.

(l.b.)

(foto Federico De Marco)

