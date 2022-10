Si ritrovano a 22 anni dal diploma

«Ancora uniti e complici»

LA REUNION venerdì alla pizzeria "Il Tarantino" per i tecnici biologici del "Pannaggi" che hanno affrontato la maturità nel 2000

18 Ottobre 2022 - Ore 12:25 - caricamento letture

Dopo 22 anni dalla maturità, venerdì alla pizzeria “Il Tarantino” di Corridonia si sono riuniti i tecnici del chimico biologico dell’anno 2000 dell’istituto “Ivo Pannaggi” di Macerata.«Una serata ricca di ricordi e risate – raccontano – e con la meravigliosa sensazione di essere uniti e complici come ai tempi della scuola. La serata si è conclusa con l’accordo di non far passare altri 22 anni per rivedersi».

