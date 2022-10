Le 100 candeline di Lucia Antonelli

MACERATA - Ex direttrice dell'Ufficio postale di corso Cavour, ha festeggiato l'ambito traguardo con figli, nipoti, pronipoti, parenti e tanti amici a Villa Fornari

18 Ottobre 2022 - Ore 16:06 - caricamento letture

Una donna eccezionale Lucia Antonelli, classe 1922 che ha “tagliato” l’importante traguardo dei 100 anni. Nata a Norcia, ha vissuto a Macerata dal 1955, molti la ricordano come la competente direttrice dell’Ufficio Postale di corso Cavour.

Nonostante rimanga vedova giovane, con tre figli a carico, non si è mai abbattuta, con forza e coraggio è riuscita, con equilibrio e dedizione, a seguire famiglia e lavoro senza mai perdere il sorriso. Un sorriso che la contraddistingue, segnale garbato di accoglienza e cortesia che ha avuto sempre per tutti. Ama dire che il suo segreto è che non ha mai preso medicine e che mangia di tutto. Lucia è stata festeggiata a Villa Fornari da figli, nipoti, pronipoti, parenti e tanti amici, che con il cuore e gratitudine le hanno reso omaggio. Donne come lei sono la storia del Paese, un secolo di esperienze e vita che Lucia, lucidissima, con piacere racconta ai più piccoli, perché, come dice Papa Francesco “La vecchiaia è la sede della sapienza della vita, doniamola ai giovani, come il buon vino che con gli anni diventa più buono”.

