Helvia Recina e Stese,

due nuove realtà

in testa alla classifica

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Gli arancioni di Villa Potenza battono 2 a 1 la Lorese trascinati dal secondo gol decisivo di Alessandro Bertola. I rossoblu di Monte San Giusto espugnano il campo della Vis Civitanova, altra squadra "neonata", con lo stesso punteggio

18 Ottobre 2022 - Ore 11:17 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Due nuove realtà in testa al girone E di Terza categoria. Helvia Recina e Stese sono a punteggio pieno dopo un paio di giornate dall’inizio del campionato, in compagnia della fermana Veregrense, che ha battuto in trasferta il Corridonia Fc. Gli arancioni di Villa Potenza, dopo il blitz dello scorso weekend a Monte San Martino, nel nuovo sintetico della frazione di Macerata hanno battuto 2 a 1 la Lorese. Ancora una volta decisivo capitan Alessandro Bertola, al quale si è aggiunto lo spunto di Nicola Mogetta. I rossoblu di Monte San Giusto, invece, hanno espugnato Civitanova nella trasferta contro la Vis, altra formazione “neonata” in estate. Determinanti in avvio di gara Pettinari e Cancellieri (vano il gol locale di Hadir).

Il Camerino Castelraimondo centra il primo successo e lo fa in maniera netta di fronte al proprio pubblico contro il San Ginesio (a segno con Bonfranceschi e Francia): gonfiano la rete Micarelli e Micucci (una doppietta ciascuno), oltre a Marucci. Poi tre pareggi, tutti con il risultato finale di 1 a 1. In Colbuccaro – Monte San Martino Alessandrini (rigore) risponde a Grillo (sugli sviluppi di un calcio piazzato). Succede tutto nel primo tempo fra Sforzacosta (Gattari su rigore) e Abbadiense (Castaneda in seguito ad un batti e ribatti in area). Match intenso invece fra la Nicolò Ceselli e il Serralta, con il risultato che matura dagli undici metri: botta e risposta fra Pelagalli e Stefano Ciocchetti, il quale si fa parare un ulteriore penalty nel finale dal portiere gialloblu Spadoni. Gli ospiti recriminano anche per un gol annullato a Cambriani dopo una traversa di Valenti. Riposava la Giovanile Corridoniense.

Nel girone D, rocambolesca vittoria per 5 a 4 della Union Picena, fra le mura amiche contro il Borgo Molino. Nel pirotecnico 3 a 3 del primo tempo timbrano il cartellino Zallocco (rigore), Fontinovo (su angolo di Senigagliesi) e Bellintani (sul cross di Zallocco). Nella ripresa i guizzi vincenti di Marzola (di testa su corner) e Bonfigli (punizione).

Il personaggio della settimana: Alessandro Bertola (Helvia Recina). L’esperto attaccante realizza il secondo centro consecutivo e trascina gli arancioni a punteggio pieno nella nuova avventura in Terza categoria, nel tentativo di risollevare la gloriosa società di Villa Potenza.

