«Casi di Covid tra i giocatori»

Salta la trasferta per la Med Store Tunit

MACERATA - Lo ha comunicato la società biancorossa, rinviata la gara in programma domani sera al PalaVolley Santa Maria contro l'Abba Pineto

18 Ottobre 2022 - Ore 18:58 - caricamento letture

Niente trasferta di domani per la Med Store Tunit causa Covid. Lo fa sapere la società biancorossa. La gara in programma domani sera al PalaVolley Santa Maria e valevole per la terza giornata di Serie A3 Girone Bianco è stata dunque rimandata a causa di alcuni casi di positività al Covid individuati tra i ragazzi del coach Gulinelli.

La Med Store Tunit, vogliosa di riscattare la sconfitta patita domenica contro Parma, dovrà invece rimandare il ritorno in campo e la sfida all’Abba Pineto, una delle squadre più in forma del campionato. «Gli atleti – specifica la società – sono seguiti e proseguiranno i test di routine, grazie ai quali è stato possibile monitorare con rapidità i nuovi casi. Il resto della squadra continuerà a lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza, con l’obiettivo di arrivare pronta alla prossima sfida». Il calendario prevede per domenica la partita tra Med Store Tunit e Volley Team San Donà di Piave al Banca Macerata Forum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA