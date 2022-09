Savoretti con Appassionata

all’Ethnos Festival

IL PERCUSSIONISTA di Recanati protagonista a Ercolano per lo spettacolo incentrato sulla figura della donna del Mediterraneo

21 Settembre 2022 - Ore 11:41 - caricamento letture

Francesco Savoretti all’Ethnos Festival per lo spettacolo Appassionata. Il percussionista recanatese sul palco con l’attrice Cristina Donadio , celebre interprete della Scianel di Gomorra e Mario Crispi, storico flautista degli Agricantus.

Lo spettacolo, per la regia di Gigi Di Luca, è andato in scena ad Ercolano, in occasione della XXVII edizione del festival internazionale Ethnos. Il titolo: Appassionata, reading teatrale-musicale incentrato sulla figura della donna del Mediterraneo. Lo spettacolo, frutto della produzione congiunta di più festival, rende omaggio alla figura femminile del mare Nostrum e ai luoghi in cui la sua essenza è viva, andando a delinearne i confini e le storie in cui tale natura si manifesta. Un incontro tra la narrazione poetica, interpretata magistralmente dalla Donadio, che spazia da Sofocle a Patroni Griffi, da Lorca a Moscato, con le suggestioni delle percussioni mediterranee di Savoretti, dei flauti etnici di Mario Crispi e delle chitarre di Giovanni Seneca. Per il percussionista recanatese si tratta di un ulteriore tassello importante per la carriera musicale intrapresa”

