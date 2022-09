Primo soccorso,

a lezione dalla Croce verde

SI PARTE domani con il corso organizzato dall'associazione di Morrovalle-Montecosaro. L'appuntamento è alle 21,15 nella sede. In totale saranno 13 le serate di educazione sanitaria

21 Settembre 2022

Tutto pronto per l’inizio del corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Verde Morrovalle- Montecosaro. Da domani alle 21,15 prenderanno il via 13 serate di educazione sanitaria e di primo soccorso nella sede sita in via Leonardo Da Vinci, 12 a Morrovalle. Gli appuntamenti si terranno ogni lunedì e giovedì alle ore 21,15 fino al 7 novembre. Il corso è gratuito, aperto a tutta la popolazione e sarà tenuto da medici, infermieri e volontari della Croce Verde. La prima lezione sarà dedicata alle piccole emergenze quotidiane che spesso creano allarmismi e paura. Si proseguirà con l’analisi dei principali sistemi dell’organismo, come riconoscere e trattare le patologie più importanti. Gli istruttori si concentreranno molto sulle lezioni pratiche affinché tutti possano concludere il corso sapendo mettere in atto tutte le manovre di soccorso, come il massaggio cardiaco o la disostruzione da corpo estraneo. Il resto del programma sarà illustrato durante la prima lezione.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi seguendo le indicazioni riportate nella pagina Facebook della Croce Verse Morrovalle-Montecosaro o chiamando al numero 0733865550 o inviando una mail a formazione@croceverdem-m.it

