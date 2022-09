Dj set in piazza e CorriAdmo,

cambia la viabilità nel weekend

MACERATA - Due le ordinanza della Polizia locale regolare il traffico in occasione degli appuntamenti di sabato e domenica: ecco cosa prevedono

Cambia il traffico nel weekend a Macerata. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa “Concerto + DJ Set”, in programma sabato in piazza Libertà, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione nella zona interessata dall’evento organizzato dall’associazione Commercianti Centro Storico.

Il provvedimento prevede: divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Libertà su tutta la piazza, anche spazi riservati agli invalidi, dalle 18,30 di sabato alle 2 del giorno seguente; divieto di transito in via Don Minzoni dalle 20 di sabato alle 2 del giorno seguente, incrocio via Zara eccetto mezzi di soccorso, di polizia, residenti con permesso e autorizzati.

Sabato e domenica il traffico subirà anche ulteriori modifiche per la manifestazione CorriAdmo. La seconda ordinanza della polizia locale prevede: piazza Mazzini, divieto di sosta con rimozione coatta, anche Apu, dalle 16 di sabato fino alle 20 di domenica; Giardini Diaz (tutta l’area); Piazza Garibaldi, (lato monumento) divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 6 alle 12 di domenica; viale Diomede Pantaleoni, via Gioberti, via Spadalavini, vicolo dell’Asilo, vicolo Sferisterio, via del Convitto, via dei Sibillini, vicolo degli Orti divieto di sosta, dalle 6 alle 12 di domenica.

Dalle 9 alle 11 di domenica il percorso della manifestazione podistica sarà chiuso al transito veicolare, con la seguente regolamentazione della circolazione: divieto di transito veicolare in piazza Mazzini, piazza Nazario Sauro (parzialmente), via Diomede Pantaleoni, via Gioberti, via Spadalavini, vicolo dell’Asilo, vicolo Sferisterio, via Crispi, via del Convitto, Giardini Diaz, piazza Garibaldi (lato monumento), viale Puccinotti, via dei Sibillini, vicolo degli Orti, con interdizione del traffico veicolare sulle strade che intersecano il percorso; in piazza Garibaldi, il traffico proveniente da corso Cavour, da viale Leopardi e in uscita da piazza Annessione, sarà deviato verso via Trento, eccetto per i veicoli autorizzati ad accedere alla ZTL di via Mozzi; in piazza Nazario Sauro, il flusso veicolare proveniente da corso Cairoli, sarà deviato verso via Maffeo Pantaleoni; divieto di transito in via del Convitto, con istituzione del senso unico alternato di circolazione in via Mozzi / largo Affede.

Dalle 9 fino alle 11 di domenica, saranno inoltre attuati i seguenti provvedimenti: direzione obbligatoria a destra, in via santa Maria Della Porta, verso piazza Vittorio Veneto, valida per i veicoli provenienti da via Basily, eccetto residenti diretti in via Lauro Rossi; inversione del senso di marcia in via Santa Maria della Porta, tratto compreso tra via Basily e via P.M Ricci; direzione obbligatoria a sinistra valido per i veicoli in uscita da via P. Matteo Ricci su via Santa Maria della Porta;

Si precisa che, in accordo con gli organizzatori e con la collaborazione del personale volontario e della Polizia locale, verrà garantita la transitabilità per emergenze e per consentire ai cittadini di recarsi ai seggi per le operazioni di voto.

