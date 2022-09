Alluvione: fondo di solidarietà

Anche le organizzazioni sindacali lanciano un fondo di solidarietà a sostegno delle popolazioni del Senigalliese colpite dall’alluvione. «Le segreterie regionali di Cgil Cisl e Uil – si legge in una nota ufficiale – hanno istituito un fondo di solidarietà per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dall’alluvione che ha sconvolto il nostro territorio. Per aderire, basta fare una semplice donazione sul Cc IT32U0538702684000003692832 attivato presso Bper e intestato a Cgil, Cisl, Uil delle Marche – fondo di solidarietà per le popolazioni colpite dall’alluvione». Le organizzazioni sindacali effettueranno una valutazione puntuale sulle modalità dell’intervento in coerenza con le indicazioni delle istituzioni locali e delle autorità preposte, «nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza e la trasparenza nella destinazione e la rapidità nella realizzazione. Sono in fase di valutazione altre iniziative congiunte con le associazioni datoriali».

