Lube: test match contro Perugia,

quadrangolare a Biella

e la Mission impossible 4 al Rossini

VOLLEY - Domani i cucinieri ospiteranno i Block Devils per un allenamento congiunto. Sabato e domenica il mini torneo con Trento, Modena e Monza. E lunedì festa al teatro di Civitanova per la presentazione ufficiale della nuova stagione

20 Settembre 2022 - Ore 17:38 - caricamento letture

Adrenalina e tanta voglia di grandi sfide per capitan Luciano De Cecco e compagni. In attesa della festa celebrativa intitolata “Mission Impossible 4”, presentazione ufficiale della Lube 2022/23, in programma lunedì (ore 21) al Teatro Rossini di Civitanova tra musica, magia e divertimento, i campioni d’Italia si ritrovano in campo con la Sir Safety Susa Perugia. Domani, (ore 17) i cucinieri ospiteranno i Block Devils per un allenamento congiunto “all’ultima schiacciata” sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum. Un test match aperto al pubblico (trasmesso anche in live streaming sui canali social di due Club) dal coefficiente di difficoltà molto alto.

L’euforia per la festa al Rossini, con ospiti di grido come la band Jolly Rockers di Max Paiella e Claudio Gregori, in arte Greg, e la presenza del celebre mentalista Walter Rolfo, esperto di illusionismo, hanno spinto i tifosi a sfruttare il diritto di prelazione per gli abbonati, valido fino a giovedì. Sono anche aumentate le richieste di tessere stagionali.

Ieri intanto, gli uomini di Chicco Blengini sono tornati in palestra dopo una domenica di riposo. Al gruppo si sono uniti anche Simone Anzani e Fabio Balaso. Affaticamento rientrato per Ivan Zaytsev, che ha ripreso ad allenarsi normalmente, mentre Marlon Yant deve ancora rispettare una scheda differenziata. Alex Nikolov, assente, è impegnato con la Bulgaria U20 in vista degli Europei di categoria.

C’è attesa anche per il torneo quadrangolare intitolato “Volley Sotto il Mucrone”, kermesse in programma al PalaForum di Biella nel weekend con la partecipazione di Lube Civitanova, Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza. Sabato si terranno le semifinali, la prima alle 17 (Monza – Civitanova) e la seconda a seguire alle 20 (Modena – Trento). I risultati di questi match determineranno le finali del giorno dopo, domenica: 3°/4° posto alle 15 e, a seguire, 1°/2° posto. Il tutto davanti a un impianto ancor più festoso per la possibilità di ospitare gratuitamente migliaia di studenti sugli spalti.

