“Insieme per gli altri”

varca i confini regionali:

concerti in Puglia e Toscana

MUSICA - Sabato 10 settembre, le note della solidarietà a Mattinata sul Gargano. Domenica 18 settembre sarà di scena a Campi Bisenzio a Firenze

7 Settembre 2022 - Ore 09:55 - caricamento letture

L’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” conosciuta come la colonna sonora della solidarietà è pronta per altre trasferte fuori dalle Marche. Sabato 10 settembre, infatti, farà suonare le note della solidarietà a Mattinata sul Gargano, in provincia di Foggia in Puglia, mentre domenica 18 settembre sarà di scena a Campi Bisenzio, nella città metropolitana di Firenze in Toscana.

L’orchestra, diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, continua così il suo impegno nel sostegno di associazioni, progetti di sviluppo e promozione sociale ed umana, donando gratuitamente concerti che sanno coinvolgere ed entusiasmare il pubblico.

A Mattinata, l’ensemble suonerà in sostegno di Crea Aps, associazione di promozione sociale che ha come obiettivi la promozione del territorio e l’organizzazione di eventi. Il concerto si terrà sabato 10 settembre alle 21 nel Belvedere Monte Saraceno, in Corso Matino.

Per quanto riguarda l’evento di Campi Bisenzio, l’orchestra di fiati presterà il suo sostegno alla fondazione “Tommasino Bacciotti”, specializzata nello studio, la cura e l’assistenza per i tumori infantili, in particolar modo quelli cerebrali. Il concerto si terrà domenica 18 settembre alle 18 al Teatro “Dante Carlo Monni”, con ingresso a offerta libera di minimo 10 euro.

Dal 2019 ad oggi, l’Orchestra si è esibita in 82 concerti tenuti in 42 località del territorio nazionale a favore di 59 associazioni benefiche, per un totale di oltre 35mila euro di offerte raccolte.

«Si ringraziano – scrive il direttivo – tutti quegli imprenditori che nonostante il periodo continuano a sostenere questa “mission” solidale, dimostrando sensibilità e vicinanza al territorio, senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere i numerosi obbiettivi finalizzati, visto e considerato che l’orchestra si muove senza alcun contributi pubblico. Per tale motivo il direttivo dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri”, unitamente alle associazioni di volontariato con cui abbiamo collaborato, ringrazia la sensibilità di coloro che attraverso le loro aziende hanno creduto, credono e crederanno in questo ambizioso progetto:

• l’Ing. Gabriele Miccini di Appignano della Giessegi di Appignano (un ringraziamento particolare all’Ing. Gabriele Miccini per averci concesso il logo “Giessegi per il Sociale” che utilizzeremo in tutte le nostre iniziative solidali;

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata ( a lui va un ringraziamento particolare perché ci ha dato la possibilità di instaurare nuovi rapporti di collaborazione con alcune associazioni insistente nel territorio)

• Stefano Parcaroli della med Computer di Macerata;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano che ci ha aiutato nel concerto di Numana;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jenifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• Enzo Marinacci Enzo di Casette d‘Ete delle Grafiche Fioroni di Casette d’ Ete;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino;

• Cesare Bisconti della Catmo Catering;

• Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro;

• Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di passo di Treia;

• Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino.

Nel mese di settembre al termine del tour estivo sono in programma altri due concerti sempre con ingresso gratuito all’insegna della comunione d’intenti, con il seguente calendario: venerdi 23 settembre alle 21 a Montefano in piazza Bracaccini, in favore della Protezione Civile di Montefano; sabato 24 settembre alle 21 ad Appignano al Teatro Gasparrini, in favore dell’associazione “Un Battito di Ali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA