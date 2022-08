Weiden e Floriana a San Giuliano,

si rinnova l’amicizia con Macerata

PATRONO - Le delegazioni delle città gemellate, arrivate questa sera, prenderanno parte ai principali momenti di festa rinnovando così la collaborazione che va avanti da anni

29 Agosto 2022 - Ore 20:34 - caricamento letture

Sono arrivate oggi pomeriggio a Macerata le delegazioni delle città gemellate di Weiden (Germania) e Floriana (Malta). «Dopo i due anni segnati dall’emergenza sanitaria, finalmente abbiamo potuto riaccogliere gli amici tedeschi e maltesi in occasione delle festività del Patrono San Giuliano – dice il sindaco Sandro Parcaroli – . Per motivi organizzativi, purtroppo, il Comune di Issy Les Moulineaux non è potuto essere presente ma ha inviato il proprio saluto a tutti i maceratesi per un’ottima riuscita della festa del Patrono.

Gli amici di Weiden e Floriana rimarranno in città fino al primo settembre e prenderanno parte ai principali momenti di festa rinnovando così l’amicizia e la collaborazione che ci legano da anni». Mercoledì sera, in occasione della serata conclusiva, sul palco di piazza della Libertà, il sindaco di Weiden Jens Meyer e il vice sindaco di Floriana Albert De Marco, insieme al sindaco Sandro Parcaroli, porteranno il loro saluto ai maceratesi.

