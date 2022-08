San Giuliano, l’ordinanza:

vietate bottiglie di vetro e lattine

MACERATA - L'ha firmata il sindaco Parcaroli, sarà valida da domani alle 19 nel centro storico, all’interno delle mura, e in tutta la restante aree di svolgimento della fiera

28 Agosto 2022

Niente bottiglie di vetro a San Giuliano. In occasione delle festività per il patrono, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha firmato un’ordinanza relativa alla vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e alluminio. Al fine di tutelare l’igiene pubblica, il decoro, la vivibilità e la sicurezza urbana, dalle 19 di domani alle 3 di martedì e dalle 14 di martedì alla mezzanotte di mercoledì nel centro storico, all’interno delle mura, e in tutta la restante aree di svolgimento della fiera di San Giuliano (corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Nazario Sauro, giardini Diaz e nelle relative traverse delle predette vie e piazze) sarà vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro o di alluminio da parte di tutti gli esercizi e le attività di commercio e di somministrazione su area privata e pubblica e sarà vietata la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio, da parte di tutti coloro i quali parteciperanno agli eventi in programma.

