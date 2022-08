San Giuliano, 300 bancarelle alla fiera

Ecco il programma dei cinque giorni

MACERATA - Il Comune e la Pro loco hanno presentato il cartellone completo della festa del patrono: 25, 28, 29, 30 e 31 agosto le giornate clou. Confermato il tradizionale stand in piazza della Libertà, così come i due giorni di bancarelle che saranno disposte in tutto il centro storico. L'assessore Sacchi: «Una serie di appuntamenti al fine di promuovere il nostro territorio e la sua comunità, per riscoprire il piacere di 'fare' e ‘stare' insieme»

17 Agosto 2022 - Ore 11:50 - caricamento letture

«Una serie di appuntamenti, rivolta a un pubblico eterogeneo, farà da cornice ai festeggiamenti per San Giuliano, al fine di promuovere il nostro territorio e la sua comunità, per riscoprire il piacere di ‘fare’ e ‘stare’ insieme con un’attenzione particolare, nell’anno di Macerata Città Europea dello Sport, alle sue eccellenze sportive».

Con queste parole l’assessore Riccardo Sacchi presenta il cartellone degli eventi programmato per la festa del patrono, in collaborazione con la Pro loco e il Cif San Giuliano.

«Sono cinque giornate piene di iniziative che abbiamo messo insieme con un lavoro di squadra notevole – aggiunge il presidente della Pro loco Luciano Cartechini – . Organizzarle è stato un grande sforzo, ma grazie al lavoro di tutti i soci e la collaborazione dell’Amministrazione comunale nella persona dell’assessore Riccardo Sacchi, tutto è stato possibile. Vi aspettiamo numerosi in piazza della Libertà ricordandovi che tutti gli spettacoli previsti nel cartellone sono gratuiti».

Si inizia giovedì 25 agosto con due iniziative. La prima, alle 17,30, è la tradizionale Mostra del fischietto in terracotta allestita, a cura del Cif, nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro storico, di corso Cavour e corso Cairoli. L’altra è agli Antichi Forni dove prenderà il via la mostra di pittura “Triennale del colore”. Sabato 27 agosto, alle 10, nella sala consiliare del Palazzo comunale in piazza della Libertà, si terrà la cerimonia di rinnovo della donazione delle Pinturette alla città e a seguire è prevista la partenza del trekking urbano “Alla scoperta delle Pinturette dedicate a San Giluani” a cura del Cif, mentre alla sera, alle 21.30 serata musicale con il gruppo “Recidivi”, la cover band di Vasco Rossi.

Domenica 28 agosto, alle 17, nel cortile di Palazzo Conventati, condotta da Cesare Angeletti, al via Dialettando insieme in compagnia di Toto Fusari, Luciano Magnalbò, Mariella Marsiglia, Fernando Pallocchini, Roberto Spaccesi, Giuseppina Trippetta e Mauro Valentini mentre alle 21.30 in piazza della Libertà spettacolo con i ballerini “New Fashion Gia.Man. Dance” di Morrovalle.

Lunedì 29 agosto il cartellone della Pro loco prevede, alle 20.30, in piazza della Libertà, la sfilata di moda e acconciature “Macerata Music Day” organizzata da Nada Evolution & Stefania Pellegrini in collaborazione con la Cna, a seguire, alle 22.15, musica con il dj Nicola Pigini.

Martedì 30 agosto al via la tradizionale Fiera di San Giuliano con 300 bancarelle che dal pomeriggio riempiranno il centro storico, corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Matteotti e piazza Cesare Battisti.

In piazza della Libertà alle 17.30, prevista l’apertura della Bancarella delle tradizioni del Cif con la presentazione di “Un’etichetta per san Giuliano” opera dell’artista Lucia Spagnuolo e dalle 18.30 vendita del fischietto in terracotta che può essere prenotato allo 0733/240368.

Alle 20.30, per le vie del centro storico si esibiranno le Koreos Majorettes e alle 21.30 ancora musica con i Wet Floors e a seguire con la Talk radio & Vinyl Sound Band.

Mercoledì 31 agosto, festa del patrono, secondo giorno di fiera. Alle 20 poi in via Gramsci avverrà l’estrazione della lotteria di San Giuliano a cura del Cif mentre in piazza della Libertà, alla stessa ora, ci sarà la presentazione delle squadre Cbf Balducci Hr Macerata e Med Store Tunit e alle 21.30 musica live con i “Route 77 rock band” e il tributo agli anni ’60, ’70 e ’80.

Per tutte le serate, in piazza della Libertà, sarà attivo uno stand gastronomico con i piatti tipi della tradizione di San Giuliano affidati al ristorante “Il Ghiottone” mentre il 29, serata dedicata a ai giovani, è previsto un menù a base di hamburger, panini con salsiccia e porchetta, patatine e fritti vari.

Inoltre alle 18, sul sagrato della cattedrale in piazza Strambi, la messa officiata dal vescovo Nazzareno Marconi e tradizionale offerta del cero votivo da parte del Comune. A seguire, alle 19, processione con il santo braccio per le vie della città.

Per quanto riguarda il programma religioso della festa del patrono, martedì 30 agosto, alle 18.30, nella chiesa di San Giorgio messa per la dedicazione della Cattedrale di Macerata e alle 21 animazione musicale nel piazzale antistante il santuario della Madonna della salute. Altre messe sono previste nella giornata del 31 agosto, alle 9.30 nella basilica Mater Misericordiae e alle 10.30 a San Giorgio.

Infine il 4 settembre per la festa della Mater Misericordiae le messe si terranno alle 9.30 e alle 11.30 nella basilica Mater Misericordiae e alle 10.30 nella chiesa di San Giorgio Santuario Madonna della Salute. Nel pomeriggio, per la Festa delle Canestrelle alle 16.30 è previsto il ritrovo dei carri in piazza della Libertà con il grano da offrire alla Madonna, alle 17 corteo lungo via don Minzoni e arrivo in piazza Strambi e, infine, alle 18 messa sul sagrato della Cattedrale presieduta dal vescovo Marconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA