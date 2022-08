Lino Guanciale vince

il Premio Ginesio Fest 2022

L'ATTORE riceverà il riconoscimento durante la serata finale del 25 agosto

16 Agosto 2022 - Ore 09:11 - caricamento letture

A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, in scena dal 18 al 25 agosto, il direttore artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, annunciano che il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale.

«Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano – si legge in una nota – . La premiazione, alla presenza di Lino Guanciale, si svolgerà durante la serata finale del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito: https://www.ginesiofest.it/

