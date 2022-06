Doppio incidente in superstrada,

tamponamento e moto contro bancale

CORRIDONIA - In direzione mare un mezzo ha perso una parte del carico, sulla corsia opposta scontro tra due veicoli. Gli incidenti sono avvenuti a pochi minuti di distanza, intorno alle 14,40

15 Giugno 2022 - Ore 15:28 - caricamento letture

Doppio incidente in superstrada, poco dopo lo svincolo di Corridonia-Piediripa (venendo da Civitanova). Sono avvenuti all’incirca negli stessi minuti uno su corsia monti, l’altro in direzione mare. Il primo incidente è avvenuto in direzione mare (poco dopo lo svincolo di con un bancale che è caduto, una persona in moto non è riuscita ad evitarlo ed è finita a terra. Questo intorno alle 14,40 e subito dopo, sulla corsia direzione monti, due auto si sono tamponate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nulla di grave per motociclista e automobilisti che non sono rimasti feriti.



(Servizio in aggiornamento)

