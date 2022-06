Si smonta gru in piazza Pizzarello,

scarico in un cantiere di via Mozzi

Cambia la viabilità

MACERATA - Le ordinanze della polizia locale per due cantieri in prossimità del centro

6 Giugno 2022

Tanti i cantieri attivi a Macerata negli ultimi mesi, previste in questi giorni variazioni alla viabilità per consentire operazioni di scarico e montaggio. In particolare sono due le ordinanze emesse dalla polizia locale di Macerata.

La prima per la regolamentazione temporanea della circolazione in viale Puccinotti per operazioni di scarico con carro gru a servizio di un cantiere edilizio che si trova in via Mozzi.

L’ordinanza, emessa dal Comando della polizia locale, prevede per il 9 giugno dalle 8 alle 20:

– viale Puccinotti: divieto di transito con sbarramento a partire dall’incrocio con piazza Garibaldi, per i veicoli provenienti dalla stessa piazza e da corso Cavour;

– direzione obbligatoria a destra, per i veicoli provenienti da piazza Garibaldi e corso Cavour, con obbligo di immissione in via Dei Giardini;

– piazza Annessione: direzione obbligatoria dritto con immissione in via dei Giardini per i veicoli provenienti da piazza Annessione;

– Giardini Diaz: sospensione ordinanza divieto di transito ZTL dalle 7 alle 21 per i veicoli diretti in piazza Marconi.

La seconda invece è volta a consentire lo smontaggio di una gru in piazza Pizzarello.

Il provvedimento, in vigore domani martedì 7 giugno, dalle 8 alle 20 prevede:

in piazza Pizzarello, nel tratto di strada a senso unico verso via Emanuele Filiberto, divieto di transito e di sosta;

in via Valentini doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra via Cioci e via Emanuele Filiberto.

