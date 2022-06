Ultimo giorno di scuola

per il professor Corona

SAN SEVERINO - Da settembre, il docente dell'Itis potrà dedicarsi a tempo pieno alla sua passione, i viaggi in Vespa

4 Giugno 2022 - Ore 12:01 - caricamento letture

Oggi è l’ultimo giorno di scuola per il professor Massimo Corona dell’Itts di San Severino. «Il prof – fanno sapere i familiari – ha iniziato il suo lavoro di assistente al laboratorio di chimica a novembre del 1980, con supplenza annuale nelle scuole di Sarnano, San Ginesio e Camerino.

Poi ha lavorato per parecchi anni Camerino nella sede distaccata dell’Itis di San Severino, per poi continuare quando la scuola è stata riaccorpata nella sede principale. Nel corso degli anni ha accompagnato moltissimi studenti e studentesse nei viaggi di istruzione in giro per l’Europa. Anche quest’anno ha svolto il suo compito, anche se con soli 6 studenti e semplicemente a Firenze. Negli anni ha anche girato le scuole della provincia per tenere corsi sulla sicurezza. Da settembre, quando andrà in pensione potrà dedicarsi alla sua passione: i viaggi in vespa. Viaggi che effettua già da diversi anni e che lo hanno visto partecipare a tantissimi Vespa raduno in giro per l’Italia e anche per l’Europa e che nel giugno 2014 lo ha condotto in solitaria fino a raggiungere Capo Nord».

© RIPRODUZIONE RISERVATA