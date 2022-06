Pollice semiamputato mentre lavora,

operaio trasportato a Torrette

BELFORTE – Incidente in una azienda metalmeccanica. Il ferito, 50enne, stava usando un macchinario per piegare e tagliare il ferro. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spsal per gli accertamenti

Incidente in una azienda metalmeccanica, operaio finisce a Torrette con il pollice della mano destra semiamputato. È successo questa mattina a Belforte, intorno alle 9.

L’uomo, italiano, 50 anni, si trovava al lavoro in una azienda che produce materiale per carpenteria metallica e stava lavorando ad un macchinario che viene utilizzato per piegare e tagliare il ferro. Mentre il 50enne era occupato in questa attività è avvenuto l’incidente, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti. L’uomo si è semi amputato il pollice della mano destra. Immediati i soccorsi in azienda da parte del 118. Vista la situazione il personale dell’emergenza ha deciso per il trasporto in ambulanza del ferito all’ospedale di Torrette per cercare di salvare il dito all’operaio. In azienda sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Asur, diretto da Lucia Isolani, per occuparsi degli accertamenti. Il personale è al lavoro per stabilire le cause dell’incidente e c’è una indagine in corso per valutare, come prassi, l’esistenza delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo del macchinario con cui l’operaio si è ferito, e il rispetto delle normative.

