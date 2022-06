Med Store Tunit cambia volto:

ai saluti Robbiati, Lazzaretto e Giannotti

VOLLEY - Per la società di Macerata si prospettano novità in tutti i reparti. Nel frattempo salutano tre protagonisti che nella passata stagione sono stati tra i cardini della squadra: il capitano, lo schiacciatore e l’opposto

4 Giugno 2022 - Ore 14:52 - caricamento letture

La Med Store Tunit Macerata cambia volto per la stagione 2022/2023 e si prospettano novità importanti in tutti i reparti. Nel frattempo i biancorossi salutano tre protagonisti che nella passata stagione sono stati tra i cardini della squadra: il capitano Robbiati, lo schiacciatore Lazzaretto e l’opposto Giannotti. Presentato la scorsa estate, Robbiati è arrivato alla Med Store Tunit con alle spalle una lunga carriera trascorsa in Serie A, durante la quale ha vestito le maglie di Mantova, Milano, Cantù, Lagonegro e Santa Croce, tra le altre. In questa stagione Robbiati si è preso anche la fascia di capitano e nuove responsabilità, aiutando la Med Store Tunit con tutta la sua esperienza e le qualità messe in campo, per confermare Macerata ai vertici della Serie A3. Anche quando costretto a fermarsi a causa di un lungo infortunio, Robbiati non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai compagni, seguendoli in allenamento, per poi tornare a dare il suo contributo anche in campo dove nel finale di stagione è stato determinante per il terzo posto in regular season.

Lazzaretto lascia la Med Store Tunit dopo l’approdo dalla Delta Group Rico Carni Porto Viro. A Macerata si è preso subito un ruolo da protagonista grazie all’esperienza maturata in tanti anni di Serie A, come nelle stagioni alla GoldenPlast Potenza Picena, con l’Aurispa Alessano, la Kioene Padova e a Porto Viro. Lazzaretto è stato tra i punti fermi della Med Store Tunit nella stagione da poco conclusa. Le sue qualità e la sua grinta hanno accompagnato la squadra fino alla semifinale di playoff.

L’opposto Giannotti chiude la sua esperienza in biancorosso, iniziata a metà campionato. Arrivato a Macerata con la voglia di confermare tutto il suo valore dopo una difficile esperienza a Brescia, in biancorosso ha trovato lo spazio e l’ambiente giusto per esprimersi. È riuscito ad inserirsi rapidamente nel gruppo diventandone uno dei leader e aiutando i compagni a conquistare il terzo posto in campionato e a giocarsi i playoff fino all’ultimo respiro, dando spettacolo nella doppia sfida di semifinale contro Aci Castello. Giannotti ha portato a Macerata la sua lunga carriera in Serie A, iniziata a Padova e proseguita girando l’Italia con maglie importanti come quelle di Spoleto, Bolzano, Monza, Grottazzolina, ma oltre alle qualità sul campo, ha mostrato una grande professionalità e la capacità di calarsi subito nell’ambiente, diventando un esempio per i ragazzi più giovani del roster.

«Tutta la società e la famiglia biancorossa saluta Gabriele, Enrico e Stefano, augurando loro il meglio per le prossime avventure nella pallavolo».

