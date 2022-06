Aperitivi universitari internazionali

al campus di Unicam

CAMERINO - Giovedì dalle 19 torna l'appuntamento targato Musicamdo, ospite d'eccezione sarà la band di Torino The Sweet Life Society, reduce dal successo ottenuto al recente Eurovision

4 Giugno 2022

Tornano gli “Aperitivi Universitari Internazionali” di Camerino, l’appuntamento ideato e curato dall’associazione Musicamdo. Giovedì 9 giugno a partire dalle 19 il Campus Universitario di Camerino in via d’Accorso si accende di musica ed enogastronomia internazionale. Un viaggio tra i sapori e la cultura gastronomica delle tante nazioni da cui provengono gli studenti del polo universitario di Camerino. Il tutto arricchito da un ingrediente speciale, la musica.

L’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Università di Camerino, il corso universitario in Scienze Gastronomiche, l’Erdis Marche, il Comune e Contram, si avvarrà della media partnership di Multiradio. Infatti, la diretta di Multiradio Vive con Te racconterà on air l’intera serata che vedrà la partecipazione di due band.

Ospite d’eccezione sarà la band di Torino The Sweet Life Society, reduce dal successo ottenuto al recente Eurovision, dove ha fatto ballare i 20.000 spettatori con la una miscela esplosiva di Elettroswing. Ad aprire la serata la musica folk del duo Chopas & Taborro la musica di dj Poldo.

«Siamo lieti di poter riproporre un evento che ha sempre richiamato tanto pubblico universitario, desideroso di condividere un momento di musica e cultura – racconta Daniele Massimi, di Musicamdo – Si torna ad ascoltare musica live e a divertirsi promuovendo l’incontro tra culture attraverso la gastronomia e la musica e ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale attraverso la filosofia del plastic free con l’utilizzo durante l’evento di materiale riciclabile al 100%». L’ingresso è gratuito.

