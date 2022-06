Albero gli cade addosso:

uomo portato a Torrette

TREIA - Incidente in contrada San Lorenzo intorno alle 17. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza con personale che si è calato per raggiungere la persona ferita

3 Giugno 2022 - Ore 18:48 - caricamento letture

Taglia una pianta, l’albero gli cade addosso: l’uomo portato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 a Treia. Lì, in contrada San Lorenzo, un uomo si stava occupando, secondo le prime informazioni, del taglio di una pianta. L’albero gli è poi caduto addosso. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. Difficile da raggiunge il punto in cui si trovava il ferito ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è partita da Fabriano. Il personale a bordo del velivolo si è poi calato dall’alto per raggiungere il ferito. L’uomo è stato portato all’ospedale di Torrette.

(Servizio in aggiornamento)

