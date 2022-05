Tod’s e Chiara Ferragni, nuovo progetto:

«Celebriamo il senso della famiglia»

SI CHIAMA Tod’s Generations e coinvolgerà anche la madre e le sorelle della influencer che l'anno scorso era entrata nel cda dell'azienda: «Il gommino è una delle icone del gusto italiano, lo ricordo fino dalla mia infanzia e mi piace l’idea che sia un classico senza tempo da tramandare»

9 Maggio 2022 - Ore 15:50 - caricamento letture

Tod’s e Chiara Ferragni hanno collaborato a un progetto di comunicazione volto a celebrare valori etici ed estetici condivisi: il senso della famiglia e dell’empatia.

«Chiara e la sua famiglia, la madre Marina e le sorelle Valentina e Francesca sono, insieme, protagoniste di Tod’s Generations e traducono perfettamente per le nuove generazioni nel mondo questi valori fondamentali dello stile di vita italiano. Attraverso un racconto che – fanno sapere dal noto marchio del patron Diego Della Valle – documenta momenti privati, gesti e incontri, nella vita quotidiana di due generazioni di donne, Tod’s Generations esprime i caratteri di appartenenza alla cultura e all’heritage italiani con un’enfasi sui valori della famiglia». La nota influencer già l’anno scorso era entrata nel cda dell’azienda.

«Il gommino è una delle icone del gusto italiano, lo ricordo fino dalla mia infanzia e mi piace l’idea che sia un classico senza tempo da tramandare di generazione in generazione», ha detto Chiara Ferragni che con Tod’s ha deciso di fare una donazione a Bambini delle Fate, un ente non-profit, che sostiene l’educazione per famiglie con bambini autistici o con altre disabilità.

Il “Gommino” diventa allora il fil-rouge della narrazione, un elemento intrinsecamente legato alla vita delle protagoniste e tramandato di generazione in generazione. Nella cornice di una villa distintamente italiana sul Lago di Como, Chiara Ferragni e la sua famiglia interagiscono con oggetti che vanno oltre le mode e l’età, senza tempo e sempre contemporanei come il “Gommino” e la Bow bag. Tradizione e modernità trovano il giusto equilibrio in una creazione storica ed iconica del marchio Tod’s.

