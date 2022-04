Conto alla rovescia per GustaPorto

CIVITANOVA - Il 14 e 15 maggio la manifestazione che vedrà protagonista tutta l’area portuale e le strutture ricettive ed i ristoranti della città aderenti al circuito. La presentazione nella sede del Banco Marchigiano, il dg Moreschi: «Lieti di accogliere iniziative che facilitano l’incontro tra gli imprenditori e promuovono la crescita complessiva del territorio»

27 Aprile 2022 - Ore 14:19 - caricamento letture

Conto alla rovescia per GustaPorto 2022 e date confermate per il fine settimana del 14 e 15 maggio. Stamattina si è svolto un incontro plenario nella sala convegni di Banco Marchigiano con tutti i protagonisti della manifestazione per mettere a punto l’intenso programma che vedrà protagonista tutta l’area portuale di Civitanova, ma anche le strutture ricettive ed i ristoranti della città aderenti al circuito.

«GustaPorto è una manifestazione inclusiva – il commento del sindaco Fabrizio Ciarapica -. Da cinque anni l’Amministrazione collabora con associazioni ed operatori per esplorare le nuove dimensioni dello sviluppo territoriale. Negli anni GustaPorto è cresciuta nei numeri, nell’impatto, ma soprattutto nel livello delle proposte che aiutano la comunità a crescere nella capacità di proporsi meglio all’esterno». «Banco Marchigiano è la casa di tutta la comunità – ha commentato il direttore generale Marco Moreschi – . Siamo sempre lieti di accogliere iniziative che facilitano l’incontro tra gli imprenditori e promuovono la crescita complessiva del territorio». «Finalmente GustaPorto torna in modalità completamente fisica – le parole del direttore di Tipicità Angelo Serri -. Ci prepariamo a varare un’edizione che mette a frutto tutta l’esperienza acquisita e che aiuta gli operatori a riproporsi in modo attrattivo, dopo questo periodo difficile». A consesso le varie anime della città che collaborano all’iniziativa, a partire dal Comandante della Capitaneria di Porto, Ylenia Ritucci, Giuseppe Micucci per la Casa del Pescatore, Gianni Santori per l’associazione il Madiere, il direttore del Mercato ittico, Luca Boldrini, Lavinia Bianchi per Plastiglomeri, insieme ai rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Cna, e degli stabilimenti balneari. Hanno partecipato anche i referenti degli albergatori e della nuova Dmo di Civitanova, insieme agli studenti di Unimc che collaboreranno attivamente all’iniziativa e, da remoto, Vanessa Spernanzoni di Contemporanea 2.0. Tra pochi giorni partirà la promozione con tutte le attività in programma, che saranno presentate anche in un apposito incontro con i giornalisti nei giorni precedenti la manifestazione.

