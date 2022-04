Prevenzione della diagnosi

dei tumori del cavo,

visite gratuite a Civitanova

SCREENING nell'ambulatorio Otorino dell'ospedale al piano terra, con accesso libero dalle 10 alle 17 di giovedì

19 Aprile 2022 - Ore 14:14 - caricamento letture

In occasione della quarta Giornata Nazionale di Prevenzione Aooi (Associazione Otorinolariongologi Ospedalieri Italiani) per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale indetta per giovedì, l’equipe medica dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria di Civitanova, diretta dal dottor Cesare Carlucci, effettuerà visite gratuite di screening nell’ambulatorio Otorino dell’ospedale sito al piano terra, con accesso libero dalle 10 alle 17.

«I report epidemiologici mettono in evidenza che oltre la metà dei tumori del cavo orale giungono alla prima diagnosi con malattia localmente avanzata o già metastatizzata e di questi l’80% non sopravvive oltre i 5 anni – si legge in una nota dell’Area vasta 3 firmata dalla direttrice Daniele Corsi-. Al contrario per i pazienti diagnosticati negli stati iniziali, il tasso di sopravvivenza si attesta intorno all’80-90% (Fonte Airc). I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del polmone, ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore degli uomini ed una incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA