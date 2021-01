SCUOLA - Il preside Claudio Bernacchia presenta i sei indirizzi di studio, ricorda le apparizioni al Tg Leonardo e sottolinea i risultati prestigiosi ai giochi matematici: «Non c'è cultura scientifica senza operatività. In questi anni abbiamo investito molto e ora proponiamo una ricca offerta formativa»

Sei indirizzi di studio, risultati di altissimo livello ai giochi matematici nazionali e apparizioni al Tg Leonardo. Per il secondo anno consecutivo il Linguistico migliore della provincia di Macerata. Tutto questo è il Liceo “Giacomo Leopardi” di Recanati, che sabato 16 e domenica 17 gennaio aprirà le porte a studenti e studentesse per visitare la scuola e farconoscere la sua offerta formativa. Il preside Claudio Bernacchia spiega le modalità dell’open day in programma questo fine settimana. «Nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, in maniera oculata e mirata, permetteremo a ragazze, ragazzi e famiglie di vedere di persona il nostro Liceo. Per regolare il flusso e per non creare assembramenti, sarà possibile prendere appuntamento su appositi moduli Google nel sito https://liceorecanati.edu.it: ci si collega, si clicca sul modulo e si prenota l’orario. Se le richieste saranno tante, come ci auguriamo, possiamo pensare ad altri giorni e ad altri momenti. Accogliamo tutti con grande gioia, siamo contenti perché in questi anni abbiamo preparato una scuola ricca di opportunità».

Il Leopardi di Recanati è una scuola importante ed è caratterizzata da un’ampia offerta formativa, composta da ben sei indirizzi. «Il Liceo Classico è un indirizzo storico. Viviamo nel territorio di Giacomo Leopardi, la cultura classica e umanistica fa parte del Dna di Recanati; tuttavia, da alcuni anni, c’è un’ora in più di matematica a settimana, per rendere l’indirizzo classico ancora più completo. Il Liceo delle Scienze umane è molto interessante e si articola in due ambiti. Uno è quello “tradizionale” e l’altro è quello “economico-sociale”, un’offerta nuova che sta riscontrando grande successo: ingloba le discipline giuridiche, di solito presenti in maniera marginale, a quelle psicologiche e sociologiche. I ragazzi possono studiare seriamente anche una seconda lingua, che è lo spagnolo, oltre all’inglese. Ancora, il Liceo Scientifico, che si articola in due modalità. Anche qui c’è la versione “tradizionale” e l’opzione delle “scienze applicate”. In questi ultimi anni abbiamo investito moltissimo sui laboratori, perché crediamo che l’operatività e la laboratorialità siano aspetti fondamentali di qualsiasi percorso scientifico. I nostri laboratori sono fornitissimi e di diversa natura (da quello di chimica a quello di scienze biologiche, da quello di robotica a quello di scienze naturali, per arrivare a quelli di fisica e di informatica). Non c’è cultura scientifica senza operatività. La scienza non è una conoscenza astratta, diventa concreta nelle attività laboratoriali.

Poi c’è il Liceo Linguistico. Nella rilevazione annuale che fa la Fondazione Agnelli il nostro è il primo della provincia di Macerata, da due anni consecutivi. È di antichissima tradizione, ultratrentennale.: e l’esperienza fa la differenza, indubbiamente. Ai ragazzi offre la possibilità di studiare le lingue e di aprirsi al mondo. C’è anche l’opportunità di studiare il cinese: abbiamo un insegnante madrelingua – spiega il preside -. Ognuno potrà arricchire e approfondire l’offerta formativa in base all’appetito che ha. Noi crediamo di proporre un’offerta ricca e articolata, in cui chiunque potrà trovare “pane per i suoi denti”. Abbiamo predisposto laboratori in cui si può fare scienza, ed essere protagonisti del proprio percorso di formazione. Nonostante la situazione, siamo pieni di entusiasmo ed energia».

Sullo stesso piano dell’offerta formativa, vi sono i traguardi conseguiti dal Liceo Leopardi e dai suoi studenti nel corso del tempo. «Abbiamo una tradizione nei giochi matematici di altissimo livello. Per parecchi anni abbiamo partecipato e ottenuto risultati importanti in Italia. Lo studio della matematica e delle materie tradizionali sono un aspetto fondamentale – conclude Claudio Bernacchia -. Un altro risultato lusinghiero è rappresentato dal servizio televisivo che il Tg Leonardo poche settimane fa ha trasmesso sui laboratori scientifici dell’indirizzo di “scienze applicate”, per la qualità di ciò che hanno fatto i ragazzi in laboratorio. Sono molto gratificato: i notevoli investimenti che abbiamo fatto trovano riscontro anche a livello nazionale».

(Articolo promoredazionale)