IL RICORDO del rettore di Unimc Francesco Adornato, dopo la morte del sacerdote-imprenditore recanatese. Il messaggio del presidente di Confindustria Marche: «Visionario, innovatore, intraprendente e amante delle sfide»

«Don Lamberto Pigini è stato l’esempio di come sia possibile mettere l’impresa a servizio dello sviluppo sociale e umano, dei singoli e dell’intero territorio, combinando insieme etica e profitto, i diritti della persona con il dovere dello sviluppo imprenditoriale». Sono le parole del rettore Unimc Francesco Adornato, che ricorda così il sacerdote e imprenditore di Recanati, morto a 97 anni. «Mi piace ricordarlo attraverso l’efficace ritratto tratteggiato dal professor Michele Corsi, allora preside della facoltà di Scienze della formazione, nella laudatio per il conferimento della laurea honoris causa – ricorda Adornato – sacerdote e imprenditore, perché ha saputo coniugare la capacità di impresa e l’apertura all’innovazione, caratteristici dello spirito imprenditoriale marchigiano, con la passione per la formazione morale e civile delle nuove generazioni. È questo lo spirito che ha visto don Pigini impegnato in ambito educativo, dapprima come promotore e animatore di iniziative di largo respiro nel settore della formazione professionale e della riqualificazione dei lavoratori, in seguito come editore specializzato noto a livello internazionale per la produzione di sussidi per la didattica delle lingue straniere e di strumenti multimediali per l’intrattenimento e l’educazione dell’infanzia e della gioventù, offrendo un notevole contributo alla crescita etico civile e allo sviluppo economico e sociale del paese».

Questo fu il messaggio finale lanciato da don Pigini al termine della sua Lectio Doctoralis: «Chi lavora nel sociale e, in particolare, nella formazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani lavora per l’obiettivo di far crescere l’uomo nei suoi veri grandi valori. Il mio grande desiderio è che quanti operano con me in questo difficilissimo e tanto importante settore della comunicazione e della formazione possono sempre conservare il loro entusiasmo e il massimo impegno per un lavoro altamente professionale e sempre rispettoso del mondo dei piccoli». Anche il presidente di Confindustria Marche ricorda don Pigini Claudio Schiavoni. «Visionario, innovatore, intraprendente e amante delle sfide: questo era don Lamberto, uomo di fede dalle indiscusse doti imprenditoriali. Se ne va un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto imprenditoriale del nostro territorio – ha aggiunto il numero uno dell’associazione industriali – al quale ha dedicato la vita, con passione, dedizione e spirito pioneristico. – scrive il vertice di Confindustria Marche – Ricordo una sua testimonianza tanti anni fa in Confindustria: quando qualcuno gli chiese dove trovasse la forza e l’energia di portare avanti così tante iniziative e così tanti progetti, lui rispose che la trovava tutte le mattine dicendo la Messa. E forse è stato proprio questo suo mix di doti umane sostenute da una fede incrollabile a fare di don Lamberto una persona davvero indimenticabile».