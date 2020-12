VOLLEY SUPER LEGA - I ragazzi di De Giorgi guadagnano due punti contro gli emiliani che si confermano squadra ostica. Leal top scorer

La Lube Civitanova vince 3 a 2 in rimonta a Ravenna. Partendo dallo 0 a 2, nell’anticipo della seconda giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega, i ragazzi di De Giorgi si impongono in cinque set al Pala De André al cospetto della giovane Consar guidata da Marco Bonitta (21-25, 23-25, 25-21, 25-20, 15-8), confermatasi ancora una volta squadra decisamente ostica per i cucinieri, costretti a lasciare un punto per strada anche nella sfida di andata. I due punti messi in cassaforte consentono a De Cecco e compagni di tornare in vetta alla classifica, in attesa della sfida di domani tra Perugia e Piacenza, e soprattutto di guadagnarsi una serena vigilia europea: lunedì i campioni del mondo partiranno infatti alla volta di Tours, dove a cominciare dal giorno successivo saranno impegnati nel mini girone della Pool Phase della Cev Champions League.

Tutto facile per la Lube nella sfida contro la squadra ravennate, che all’andata era riuscita a sorprendere capitan Juantorena e compagni, costringendoli al tie break. Nel primo parziale, orfana di Simon (lasciato precauzionalmente a casa per un affaticamento, gioca Diamantini) e con Juantorena inizialmente in panca (turn over, al suo posto c’è Kovar), i cucinieri strappano un gap di 3 punti in avvio affidandosi al buon lavoro del muro (11-8 Lube), poi però si inceppano in attacco (48% contro il 54% dei padroni di casa) consentendo a Francesco Recine (6 punti), martello proprio di scuola Lube, di firmare tre contrattacchi consecutivi che valgono prima la parità a quota 14 e in seguito addirittura il sorpasso (15-14). Una volta davanti, Ravenna tira dritto fino al 25-21 finale supportata da un ottimo cambio palla e dalla buona vena in attacco di Pinali (4 punti, 75% sulle schiacciate), decisivo per l’ulteriore allungo, decisivo.

Stessa trama e stessi protagonisti nel secondo parziale, in cui i padroni di casa conquistano il primo break sul 5-3 con Pinali, allungando sul +3 con un contrattacco di Loeppky prima (10-7), e con un muro vincente di Recine su Rychlicki poi (16-13). Sulla sponda Lube il coach De Giorgi prova a raddrizzare la situazione inserendo Juantorena per Kovar. La reazione c’è, specie quando utilizza Yant e Hadrava dai nove metri. I biancorossi risalgono fino al 18-19, poi pareggiano a quota 22 con un mani out vincente di Juantorena. Nel testa a testa decisivo, però, si arrendono 23-25 dopo un muro vincente dei romagnoli sulla pipe di Leal.

Nel terzo set c’è la concreta reazione della Lube, che schiera Juantorena nel sestetto (5 punti, 75% in attacco), alterna i liberi Balaso e Marchisio per la fase di ricezione e quella di difesa e nel finale propone anche Larizza al centro al posto di Diamantini e Hadrava in posto 2. Il merito dei biancorossi, avanti 10-5 in avvio ma recuperati fino al 18-17, sta nel riuscire a mantenere i nervi saldi nel momento più caldo, riuscendo a piazzare la zampata vincente con una ingenuità degli avversari (fallo di 7 secondi in battuta fischiato a Redwitz sul 22-21) ed un contrattacco vincente di Juantorena (24-21). Hadrava firma il 25-21 finale.

Gara riaperta e Lube che riprende decisamente fiducia in tutti i fondamentali (restano in campo Juantorena e Larizza), tanto da piazzare un ottimo break già in avvio grazie al contrattacco vincente di Rycklicki seguito da un attacco out di Pinali (10-6). E l’affondo decisivo poco dopo, con Juantorena che mura Mengozzi (il bomber di origine cubana chiude il set con 7 punti e il 75% in attacco) e Leal (8 punti, 75% anche per lui) che nell’azione successiva trova l’ace del 17-11, utile a chiudere virtualmente e con largo anticipo il parziale (finirà 25-20 con un ace di Leal), rimandando tutto al tie break.

E nel quinto parziale, a mettere la vittoria sulla strada dei marchigiani ci pensa ancora Juantorena, autore dei contrattacchi che valgono rispettivamente il break sul 6-4, e l’allungo decisivo sul 9-5, dopo che Grozdanov aveva regalato ai cucinieri il +3 attaccando un primo tempo a rete. Finisce 15-8, con Yoandy Leal top scorer a quota 27 punti (67% in attacco, 2 ace e 3 muri), seguito da Juantorena autore di 19 punti (70% sulle schiacciate, 4 ace e 1 muro).

Il tabellino:

CONSAR RAVENNA: Mengozzi 11, Giuliani (L), Loeppky 15, Redwitz, Pirazzoli, Arasomwan, Recine 15, Zonca, Grozdanov 7, Batak, Kovacic (L), Pinali 20, Koppers, Rossi. All.: Bonitta

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 5, Marchisio, Juantorena 19, Balaso (L), Leal 27, Rychlicki 14, Diamantini 6, De Cecco 4, Anzani 6, Falaschi n.e., Hadrava 1, Yant. All.: De Giorgi

ARBITRI: Curto – Lot

PARZIALI: 25-21 (26’), 25-23 (27’), 21-25 (26’), 20-25 (26’), 8-15 (14’)

NOTE: Ravenna: bs 19, ace 1, muri 5, 51% in ricezione (33% perfette), 57% in attacco. Lube: bs 21, ace 10, muri 6, 54% in ricezione (37% perfette), 57% in attacco.