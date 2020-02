MALTEMPO - La Protezione civile comunica che le raffiche di vento continueranno per altre 24 ore. Imbiancata di ghiaccio a Cingoli

Allerta meteo estesa anche alla giornata di domani (mercoledì 5). Il servizio di Protezione civile delle Marche ha avvisato, nelle ultime ore, che le raffiche di vento che stanno imperversando per il territorio continueranno almeno fino a domani. L’allerta resterà valida fino alla mezzanotte di mercoledì 6, in attesa di eventuali aggiornamenti.

Il maltempo, che ha procurato una miriade di disagi fin dalle prime ore dell’alba di questa mattina, ha imbiancato nel primo pomeriggio il centro di Cingoli con una grandinata breve ma particolarmente intensa. Rovesci di acqua mista a neve sono stati segnalati nell’entroterra, in particolare nelle zone di Matelica. Neve a Bolognola e Frontignano di Ussita.

