IL LEADER della Lega in piazza del Papa, accolto da circa 500 persone. Poco distante sit-in con libri e caffè delle sardine. FOTO

«Nel 2020 torneranno a vincere le Marche perbene. Qua non ci sono fascisti, ma italiani che chiedono regole, ordine, disciplina e rispetto per il prossimo. Non mi dispiacerebbe se andassero a casa sia il sindaco di Ancona che il governatore, due piccioni con una fava, con tutto il rispetto per i piccioni».

Così Matteo Salvini stamattina in piazza del Papa ad Ancona. Il leader della Lega è stato accolto da circa 500 persone, centro blindato e gran spiegamento di forze dell’ordine. Poco distante, davanti la fontana delle 13 Cannelle, il movimento delle sardine marchigiane si è ritrovato per un sit-in a base di caffè e libri. «Qua si portano proposte – la risposta di Salvini dal palco – altri sono in piazza contro Salvini, la Lega, il razzismo e il fascismo». Poi il numero uno del Carroccio è tornato a parlare del governo delle Marche e di Ancona città. «Ancona non merita di finire sulle pagine dei giornali perché c’è chi corrompe e permette di rubare – ha aggiunto – Anche se la sindaca dice che è tutto a posto. E la Regione va governata meglio perché non è possibile che ci siano ancora migliaia di persone fuori casa per il sisma. Le Marche vanno rilanciate, stanno soffrendo di lungaggini e burocrazia. La Regione sta strangolando le imprese». Quindi un riferimento alla possibilità che vada a processo per il caso della nave Gregoretti e uno alla battaglia del questore Pignataro contro la droga. «Ringrazio il questore di Macerata che sta facendo guerra alla droga senza quartiere e lo faccio a nome di tante mamme e papàLe manette le danno a me per sequestro di persone – ha detto – Difendere i confini era il mio dovere e lo rifarò se torno al governo. Chiediamo a Gesù bambino che si torni a votare. Questa piazza è uno spettacolo».

(servizio in aggiornamento)

(foto Giusy Marinelli)