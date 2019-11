COSTA - Il sindaco della città romagnola ha deciso di alzare la passeggiata turistica, dopo le recenti mareggiate anche Porto Recanati e Potenza Picena potrebbero decidere di adottare misure simili, a Civitanova in corso installazione delle paratie antisabbia

di Laura Boccanera

Cambiamenti climatici, l’Adriatico destinato a salire fino a 50 centimetri. Fa discutere in questi giorni la decisione del sindaco di Rimini di investire 35 milioni di euro per alzare il livello della passeggiata a mare della turistica città balneare romagnola sulla base di una previsione sull’innalzamento del livello del mare. Con ancora negli occhi le immagini di Venezia allagata e dei problemi causati dai rovesci temporaleschi e dalla piena dei fiumi il sindaco di Rimini ha deciso di prepararsi per tempo. Una specie di lungomare anti inondazioni per il quale sono partiti i lavori per alzare di 80 centimetri la passeggiata che raggiungerà così un’altezza di 2,85 metri sul livello del mare. Un tema che potrebbe essere affrontato anche nelle città costiere delle Marche: solo qualche anno fa Senigallia subì una profonda devastazione a causa di un’alluvione che provocò perfino delle morti, ma anche nel Maceratese le cose non vanno meglio e soprattutto nella zona di Porto Recanati e Porto Potenza l’assenza di scogliere ogni anno pone lo stesso problema ad ogni mareggiata. Recente quella che ha addirittura distrutto un pezzo di marciapiedi nella zona di Scossicci dove le onde hanno rosicchiato l’asfalto facendo cedere la camminata. A Civitanova è in corso di rifacimento un tratto di lungomare nord, ma non si è pensato ad innalzare la passeggiata e recentemente sono stati liquidati 11mila euro per l’apposizione di paratie in legno (piccole superfici di legno sorrette da pali) per il contenimento di sabbia e mareggiata. Soluzioni tampone che al momento non danno garanzie sulla sicurezza in caso davvero, entro il 2100 (nel giro di qualche generazione insomma) l’acqua dell’Adriatico potrebbe coprire la zona a ridosso del mare.