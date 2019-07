RICOSTRUZIONE - Proseguono le attività di raccolta fondi a favore del comune terremotato. Risorse e progettualità, per guardare con ottimismo al futuro. La somma è stata donata dalla fondazione Francesco Rava

Nuovi fondi privati per Pieve Torina. Dalla generosità della fondazione Francesco Rava partirà la ricostruzione del nuovo impianto sportivo, centro civico. «La donazione ammonterebbe a circa 26.600 euro – esulta il sindaco Alessandro Gentilucci -. La somma è stata raccolta durante la serata di beneficenza, il Concerto alla Luna, organizzata in occasione del cinquantenario dello sbarco dell’uomo sul satellite». Una piccola, grande somma che riempie di speranza il futuro di Pieve Torina. «L’iniziativa, tenutasi ai primi di luglio all’aeroporto di Linate con il coinvolgimento della Prima regione aerea dell’Aeronautica militare ed un parterre importante di aziende e personaggi del mondo dello spettacolo, lancia un segnale chiaro: l’eco del sisma non si è spento, possiamo ancora contare sull’aiuto di tanti» spiega il primo cittadino. «Tuttavia non possiamo allentare la presa, abbiamo il dovere di mantenere alto il livello di attenzione nei confronti di Pieve Torina e di tutta l’area sconvolta dal sisma. Solo così potremo sperare di resistere alla deriva dell’abbandono». E’ un grido determinato quello che si alza da Pieve Torina: «Lavori di restauro di edifici di proprietà pubblica – afferma Gentilucci – che porteranno diverse famiglie a rientrare in casa, una stagione estiva ricca di eventi e spettacoli, un piano di relazioni efficaci, la possibilità di utilizzare i flussi turistici diretti verso il Parco nazionale dei Monti Sibillini: questi sono i nostri obiettivi, motivati dal desiderio di ritorno alla normalità. I 26.600 euro di donazione sono un incentivo fondamentale a tutto ciò».