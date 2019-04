VIDEO INTERVISTA - Patrizia Verlicchi, 61 anni, in visita nella nostra redazione si racconta: «Sono un'operatrice olistica specializzata, adoro ballare e cucinare. Macerata è molto bella, ma pure l'entroterra all'ombra dei Sibillini». Originaria di Ravenna, col marito hanno iniziato a vivere per diversi mesi all'anno in riva all'oceano, nella penisola iberica: «Non ci penso a tornare stabilmente in Italia, anzi vogliamo allungare i tempi di permanenza nell'Algarve»

di Maurizio Verdenelli

La Miss Suocera italiana, attualmente in carica, è in realtà portoghese. Non nel senso traslato calcistico, ma proprio residente nella terra dei Grandi Navigatori. Si, in realtà Patrizia Verlicchi, sessantun’anni portati in splendida forma (alta, bionda, fisico da modella) è ravennate ‘purosangue’.

Tuttavia da qualche anno ha scoperto insieme con il marito che il Portogallo è davvero una nazione dove si vive molto bene. Così vive in riva all’Oceano per molti mesi l’anno, non trascurando naturalmente il suo Paese d’origine, l’Italia dove sono rimasti a vivere con le rispettive famiglie Manuel, 38 anni e Michael, 35, i due figli. «Le nuore mi adorano, non a caso sono la Suocera ideale d’Italia» dice lei, ospite degli ‘studios’ di Cronache Maceratesi («Bella Macerata, è pure l’entroterra all’ombra dei Sibillini. Mi piace molto Sarnano»).

Da poco, dopo essere stata da Mara Venier ad inizio anno ed aver fatto il ‘pieno’ di simpatie e successo personale, è tornata in Rai (terzo canale) protagonista di una delle puntate di un programma dal titolo molto segnaletico: ‘Non ho l’età’. «Gli operatori e i giornalisti Rai mi hanno fatto visita a casa mia a Ravenna –racconta Patrizia- ed insieme siamo andati in giro per la mia splendida città dove sono nata il 20 maggio 1957 documentando i luoghi più cari, i più significativi della mia esistenza». Il servizio è stato registrato e il prossimo mese sarà in video sul terzo canale. In Rai la signora Verlicchi è diventata, abbiamo detto, presenza abituale a cominciare dal marzo dello scorso anno, partecipando alla trasmissione ‘I fatti vostri’ condotta da Giancarlo Magalli, subito dopo la vittoria al concorso di ‘Miss Suocera 2018’ organizzato da Paolo Teti. «Un trionfo, ma non del tutto inaspettato, in quanto reduce da concorsi per Evergreen e da numerose filate over per costumi da bagno ed abito da sera, riscuotendo tali consensi che mi hanno indotto ad andare avanti fino alla fascia tricolore della migliore suocera italiana».

La sua professione ‘vera’, tuttavia?

«Operatore olistico specializzata in massaggio connettivale riflessogeno: thai table massage, thai foot massage».

Gli hobbies?

«Il ballo, avendo seguito tante scuole e la cucina da buona emiliana-romagnola ma so fare egregiamente pure i marchigianissimi vincisgrassi così simili alle nostre lasagne».

Nostalgia dell’Italia, quando è in Portogallo?

«Naturalmente, pensando ai miei figli, alle mie adorabili nuore e naturalmente all’Emilia Romagna».

Pensa di tornare a vivere stabilmente nel Belpaese?

«Non ci penso per nulla: anzi a poco a poco allungheremo io e mio marito i tempi di permanenza nell’Algarve. Il Portogallo è consigliabile a tutti…».