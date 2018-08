IPPICA - Dieci dei più talentuosi driver si sfideranno domenica 12 agosto all'ippodromo San Paolo di Montegiorgio per aggiudicarsi il diritto a prender parte alla finale che attribuirà il titolo 2018. VIDEO

Davide Cangiano, Romeo Gallucci, Davide Di Stefano, Gaspare Lo Verde, Edoardo Loccisano, Esposito Federico, Antonio Di Nardo, Andrea Guzzinati, Andrea Farolfi e Davide Nuti sono i dieci guidatori che hanno superato le prove di qualificazione e sono giunti in semifinale. E domenica 12 agosto dovranno guadagnarsi un posto in finale.

Otto corse in programma, quattro dedicate alla semifinale del Cigt 2018.

Le due giornate (domenica 22 luglio e domenica 5 agosto) che hanno ospitato le prove di qualificazione al Campionato Italiano Guidatori Trotto hanno riscaldato la pista e il parterre, sempre più numeroso, dell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio.

Domenica 12 agosto l’aria sarà incandescente. I dieci guidatori che sono riusciti ad aggiudicarsi la semifinale scenderanno in pista decisi a guadagnarsi uno dei cinque posti per arrivare in finale e dare battaglia, domenica 19 agosto, ai cinque Top Driver che quest’anno sono: Giampaolo Minnucci (vincitore CIGT 2017), Enrico Bellei, Roberto Vecchione, Mario Jr Minopoli e Alessandro Gocciadoro.

Il Campionato Italiano del San Paolo ha trentotto anni e ha potuto sempre contare sul sostegno di Lanfranco Beleggia, noto imprenditore di Montegiorgio, conosciuta in tutto il mondo per la BrosWay, la creatura di punta.

“La nostra azienda – sottolinea Beleggia – opera da oltre quarant’anni nel settore della gioielleria ed orologeria e ciò ci ha permesso di acquisire esperienza, affidabilità e professionalità divenendo sinonimo di serietà e fiducia. Siamo costantemente impegnati a trovare nuove soluzioni stilistiche investendo molte risorse nella ricerca e nello sviluppo del design. Un design innovativo, ricercato, elegante ed essenziale con una personalità “internazionale” ma dal gusto inequivocabilmente Italiano. Il San Paolo è un capitale immenso per Montegiorgio e il territorio marchigiano. Da sempre collaboro con l’ippodromo, perché secondo me è un ottimo volano per l’economia e per la promozione turistica. Molti conoscono le Marche e ancor di più Montegiorgio, grazie a questo centro sportivo molto attivo e attrattivo. La BrosWay e il suo brand gli starà sempre a fianco e con piacere approfittiamo del Campionato Italiano Guidatori Trotto per omaggiare i guidatori con i nostri prodotti, frutto di ricerca, gusto e stile”.

I semifinalisti usciti dalla prima giornata di qualificazione, che si è svolta domenica 22 luglio: Davide Cangiano (17 punti), Romeo Gallucci (14 punti), Davide Di Stefano (13 punti), Gaspare Lo Verde (8 punti) e Marco Stefani (8 punti) il quale nella semifinale di domenica 12 agosto sarà sostituito da Edoardo Loccisano.

I semifinalisti usciti dalla seconda giornata di qualificazione, che si è svolta domenica 5 agosto: Esposito Fedrico (19 punti), Antonio Di Nardo (15 punti), Andrea Guzzinati (12 punti), Andrea Farolfi (11 punti) e Davide Nuti (5 punti).

Gli occhi dei media nazionali hanno acceso i loro fari sull’ippodromo San Paolo e già sui social incominciano a formarsi le prime tifoserie, gli ultrà dei guidatori approfittano di questi nuovi media per sostenere i loro drivers preferiti. Proprio per questo, da quest’anno, il Campionato e gli eventi dell’ippodromo della famiglia Mattii potranno essere seguito anche sui più noti social.

