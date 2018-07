SISMA - E' stata inaugurata questa mattina la struttura prefabbricata da 100 metri quadrati. E' stata posizionata nell'area del campo sportivo zona Borgo San Giovanni e servirà a bambini e anziani



Ci sono voluti soltanto tre giorni ai tecnici della Protezione civile del Trentino per montare la struttura prefabbricata di cento metri quadrati, che diventerà un centro di aggregazione sociale per bambini ed anziani, nell’area del campo sportivo zona Borgo San Giovanni. E’ stata data in comodato d’uso al Comune di Visso, ed inaugurata questa mattina alla presenza dell’assessore trentino alla Protezione civile Tiziano Mellarini, del segretario Sergio Franceschinelli, dei coordinatori e tecnici della Protezione civile. Presente per Visso il vicesindaco Gianluigi Spiganti Maurizi in fascia tricolore. Semplice ed emozionate il taglio del nastro, con la benedizione impartita dal parroco don Gilberto Spurio.

«La struttura è stata montata in soli tre giorni – racconta il vicesindaco di Visso – è grande e funzionale, una bellissima cosa per i nostri ragazzi e gli anziani, che avranno a disposizione quel punto di aggregazione che sinora è mancato e per il quale esprimo la più profonda gratitudine di tutta la nostra comunità all’assessore Mellarini, ai suoi collaboratori, ai rappresentanti della Protezione civile e a tutti gli amici del Trentino». Ha detto l’assessore della Provincia autonoma di Trento Mellarini: «Sui valori della solidarietà, dell’amicizia, dell’aiuto reciproco e della coesione sociale il Trentino non verrà mai meno. Quest’opera – ha aggiunto – è destinata a diventare un punto di aggregazione. Ciò è molto importante perché oltre a ricostruire materialmente ciò che il terremoto ha distrutto è importante anche ricostruire il tessuto di relazioni, il ‘fare assieme’ della comunità, che è il vero motore di ogni nuovo inizio». La Protezione civile della Provincia Autonoma di Trento era già intervenuta nel corso dell’emergenza post sisma, ma i contatti con varie realtà marchigiane colpite dal sisma non si è mai interrotto. Avendo saputo che a Visso c’era bisogno di una struttura di aggregazione, hanno subito messo a disposizione i moduli prefabbricati, con sei container, con un grande salone, servizi igienici, già messa a disposizione del comune di Novi Modenese come asilo dopo il sisma del 2012, ora rinnovata e collocata a Visso.