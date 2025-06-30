Educazione come responsabilità personale e condivisa, questo il tema del confronto pubblico dal titolo “C’è ancora speranza per i nostri figli? E per noi?” organizzato per domani (1 luglio) alle 18, dall’assessorato alle Politiche sociali ed educative del Comune di Civitanova, in sala consiliare nell’ambito del progetto “Dialoghi educativi”.

Un percorso di incontri iniziato nel 2024 su temi di interesse educativo e sociale, che vede il coordinamento scientifico di Agostino Basile. Il progetto rientra all’interno della progettualità Civitanova Città con l’infanzia. Ospiti della serata di riflessione sul dialogo tra adulti ed adolescenti, saranno don Simone Riva e don Alessandro Cerrutti, entrambi insegnanti che conoscono e sperimentano quotidianamente l’incontro con i ragazzi.

I relatori saranno intervistati da Patrizia Brunellini, presidente di Arca Centro Culturale, moderatrice della serata, in merito alle problematiche del disagio adolescenziale nel contesto attuale in cui genitori ed insegnanti si trovano sempre più spesso in difficoltà nel porsi in relazione con i bambini e gli adolescenti e viceversa.

La conferenza vuole mettere in luce il ruolo dell’educazione come sguardo che non chiude la realtà, ma apre verso l’altro e verso il significato dell’esistenza; educazione appunto come speranza. «L’assessorato riafferma il suo impegno a costruire un presente e un futuro per i nostri giovani, ascoltando le loro voci e valorizzando le loro potenzialità – ha detto l’assessore di riferimento Barbara Capponi -. Ringraziamo i relatori per la loro testimonianza preziosa e per il contributo al dibattito che sarà costruttivo e profondo. Stiamo lavorando per creare spazi di ascolto e di crescita, dove gli adolescenti possano esprimersi e sviluppare le loro abilità, graziCe a progetti come ad esempio gli sportelli adolescenza, il corso di fotografia, il teatro e il percorso sul bullismo. Insieme ai giovani, e per loro, stiamo cercando di costruire una città, dove ogni ragazzo e ragazza possa realizzarsi e contribuire col proprio valore aggiunto a fare crescere la nostra comunità. Questo incontro rappresenta un passo ulteriore nella prospettiva di una città a misura di tutti, in continuo movimento per un cambio di passo culturale».

«Il centro culturale Arca da più di 30 anni è presente a Civitanova con proposte culturali sempre attente all’educazione ed allo sviluppo dell’esperienza umana. Come presidente ho accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione a questo evento in sinergia con l’assessorato ai Servizi sociali per la completa consonanza con i temi proposti», ha ricordato Patrizia Brunellini.

L’ingresso è libero ed è garantito l’interpretariato Lis su prenotazione.