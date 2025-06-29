La maestra Stefania Gagliardi
in pensione dopo 41 anni
CASTELRAIMONDO - E' arrivata l'ultima campanella per l'insegnate che lascia la scuola primaria. Insieme ai colleghi ha festeggiato il traguardo: «Una serata che rimarrà per sempre una data speciale nel mio cuore»
L’ultima campanella è suonata 41 anni dopo la prima. Per la maestra Stefania Gagliardi, quello che si è appena concluso è stato l’ultimo anno in servizio alla primaria di Castelraimondo. E l’occasione della pensione è stata celebrata con una serata da trascorrere insieme con i colleghi e tutto il personale della primaria.
Una serata, dice l’insegnante che, «rimarrà per sempre una data speciale nel mio cuore. In quella sera d’estate, circondata dall’affetto delle mie colleghe e dei collaboratori scolastici della scuola primaria di Castelraimondo, ho avuto l’onore di celebrare la mia cena di pensionamento». La cena si è svolta a Esanatoglia al castello Malcavalca, dove alcuni ragazzi con disabilità hanno aperto un nuovo punto di ristoro, Venilà. E la location e il lavoro di questi ragazzi è stato un plus in una serata di ricordi e emozioni.
«Un altro dettaglio che ha reso la serata indimenticabile è che alcuni dei ragazzi che oggi lavorano nella cucina di questa struttura sono stati a scuola da noi e vederli oggi giovani adulti realizzati e inseriti nel mondo del lavoro rappresenta una soddisfazione profonda. Voglio ringraziare di cuore tutti, per la presenza calorosa, per gli abbracci, le parole, per l’allegria condivisa, un ringraziamento particolare a Fausto e ai suoi amici stornellatori che, accompagnati dall’inseparabile organetto, hanno improvvisato simpatici versi per ogni partecipante. La serata si è conclusa tra risate, brindisi e tanti ricordi che porterò con me, è stato veramente un modo meraviglioso per salutare la mia carriera scolastica».
Complimenti Stefania, sempre super creativa fanciulla, per la festa di pensionamento hai organizzato una bellissima serata per tutte le tue colleghe. Bravissimo Fabio che con suoi amici hanno contribuito a rendere briosa la serata. AUGURI!