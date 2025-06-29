L’ultima campanella è suonata 41 anni dopo la prima. Per la maestra Stefania Gagliardi, quello che si è appena concluso è stato l’ultimo anno in servizio alla primaria di Castelraimondo. E l’occasione della pensione è stata celebrata con una serata da trascorrere insieme con i colleghi e tutto il personale della primaria.

Una serata, dice l’insegnante che, «rimarrà per sempre una data speciale nel mio cuore. In quella sera d’estate, circondata dall’affetto delle mie colleghe e dei collaboratori scolastici della scuola primaria di Castelraimondo, ho avuto l’onore di celebrare la mia cena di pensionamento». La cena si è svolta a Esanatoglia al castello Malcavalca, dove alcuni ragazzi con disabilità hanno aperto un nuovo punto di ristoro, Venilà. E la location e il lavoro di questi ragazzi è stato un plus in una serata di ricordi e emozioni.

«Un altro dettaglio che ha reso la serata indimenticabile è che alcuni dei ragazzi che oggi lavorano nella cucina di questa struttura sono stati a scuola da noi e vederli oggi giovani adulti realizzati e inseriti nel mondo del lavoro rappresenta una soddisfazione profonda. Voglio ringraziare di cuore tutti, per la presenza calorosa, per gli abbracci, le parole, per l’allegria condivisa, un ringraziamento particolare a Fausto e ai suoi amici stornellatori che, accompagnati dall’inseparabile organetto, hanno improvvisato simpatici versi per ogni partecipante. La serata si è conclusa tra risate, brindisi e tanti ricordi che porterò con me, è stato veramente un modo meraviglioso per salutare la mia carriera scolastica».