Ast, assunti 18 infermieri più 3

Diciotto infermieri assunti dall’Ast dopo aver vinto l’ultimo concorso. Il direttore dell’Ast Macerata Marco Ricci ha firmato la determina di assunzione. I nuovi assunti sono Marco Iena, Domenico Vesprini, Roberta Tombesi, Roberta Sossi, Laura Carota, Cosimo De Pascalis, Veronica Tartabini, Letizia Pizzuti, Uladzislau Pivavar, Elisa Copponi, Alessia Pasquali, Elisa Miani, Laura Scoppa, Angelo La Rosa, Sofia Lucrezia Trippodo, Mariaserena Piccioni, Ludovica Palmarucci e Serena Filipponi. Dai concorsi si passa, sempre per gli infermieri, alla mobilità volontaria esterna in entrata riservato al personale del comparto del profilo professionale di Infermiere a tempo indeterminato proveniente da enti e aziende del Servizio sanitario nazionale: la fattispecie riguarda tre posti di infermiere per i tre ambiti operativi dell’Ast Macerata.

Una determina di particolare interesse è quella legata all’indizione di un avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio ad un ingegnere gestionale, per la realizzazione di un progetto di supporto alla gestione strategica aziendale. La borsa di studio comporterà una spesa complessiva di 14mila euro che sarà finanziata con una pari quota, a disposizione della direzione dell’Ast, dei proventi derivanti dalle sperimentazioni cliniche effettuate nell’ambito dell’Ast di Macerata.Una determina che conferma l’attenzione della direzione Ast sul controllo di gestione e che segue l’avviso di manifestazione di interesse da parte delle Università per un incarico legato alla definizione dei bisogni territoriali in tema di servizi sanitari. C’è poi l’assunzione a tempo determinato per un anno dei dottori Mattia Ciuffettelli e Agnese Pruni nel profilo di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

