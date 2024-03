di Luca Patrassi

Dimissioni e donazioni, comunque un’alternanza di risorse umane. Il fronte delle dimissioni. Il primo atto riguarda la dirigente veterinaria Silvia Marra, poi la fisioterapista Giada Paoletti. Infine l’ennesima uscita di scena, per recesso dalla convenzione, di uno storico medico di assistenza primaria: stavolta si tratta di Carlo Gualco con ambulatorio a Macerata. Dal fronte delle risorse umane a quello della disponibilità umana. Proseguono le donazioni, piccole e grandi, sempre rimarchevoli per il messaggio di speranza ad esse collegato. Nel dettaglio sono state accettate le seguenti proposte di donazione: la “Casa Accoglienza Maceratese” con sede in via Velluti ha donato 6 sedie ufficio ergonomiche del valore di mille euro da destinare a Pediatria dell’ospedale di Macerata e un frigorifero del valore di 350 euro da destinare a Oncologia dell’0spedale di Civitanova; il maceratese Stefano Quarchioni ha donato un lettino da visita a due sezioni con regolazione elettrica del valore di 800 euro da destinare all’Unità Operativa di Diabetologia dell’Ospedale di Macerata; i Club Service di Macerata (Rotary Club Macerata, Rotary Club Matteo Ricci, Club Kiwanis, Club Soroptimist, Club Lyon Host, Club Lyon Sferisterio, Club Panathlon) hanno donato due sedie ergonomiche in ecopelle con base in acciaio, complete di cuscini per allattamento e poggiapiedi ergonomici del valore di 1.650 euro da destinare all’unità operativa di Pediatria dell’Ospedale di Macerata.

***

Un centinaio di medici al convegno sulla salute delle donne che si è svolto sabato a Civitanova. A organizzarlo Enrica Fabbrizi, direttrice della Pediatria di Civitanova.

Il titolo era proprio “La salute delle donne inizia da bambine”. Presenti l’assessore alla Salute Filippo Saltamartini, il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci, la direttrice sanitaria Daniela Corsi. Numerosa la partecipazione dei professionisti sanitari con più di cento medici presenti. E’ stata ospite della giornata convegnistica l’associazione Afadoc (associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della crescita ed altre malattie rare) nella persona della presidente nazionale Cinzia Sacchetti, che ha posto l’attenzione sul vissuto delle famiglie e dei pazienti coinvolti da queste forme di malattia.

Il dg Ricci ha ringraziato Enrica Fabbrizi per il lavoro svolto. E aggiunge «il suo ambulatorio di endocrinologia pediatrica è uno dei Centri di riferimento della Regione Marche dove circa ottocento bambini l’anno vengono presi in carico, tra patologie di deficit dell’ormone della crescita, pubertà precoce e malattie rare».