L’ex dg dell’Inrca di Ancona, Gianni Genga, guiderà la direzione sanitaria della casa di cura Villa dei Pini di Civitanova. Il medico treiese subentra a Nicoletta Damiani che aveva ricoperto la carica ad interim. Damiani continuerà a ricoprire l’incarico di direzione medica riabilitazione. Genga si era dimesso da dg dell’Inrca nel 2022 dopo averlo diretto per sei anni e mezzo. Genga ha iniziato la sua carriera nel 1987 lavorando all’ospedale di Macerata dove è rimasto per undici anni ed è arrivato a ricoprire la carica di vice direttore sanitario e dirigente medico responsabile. In seguito è stato direttore sanitario all’azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro. Sempre a Pesaro è stato direttore della Zona territoriale 1, e in seguito ha ricoperto lo stesso incarico a Fermo prima nella Zona territoriale 11, poi nell’Area Vasta 4. È stato poi nominato, nel 2014, direttore dell’Asur Marche. Dopo le dimissioni dall’Inrca è andato in pensione (nel febbraio 2022).