«Come già annunciato la Tac del Covid Hospital andrà all’ospedale di Comunità di Recanati entro l’inizio dell’estate, mentre l’ospedale di Civitanova Marche sarà dotato di una nuova Tac a 128 strati che andrà ad aggiungersi a quella già presente in modo da raddoppiare il volume delle prestazioni erogate ai cittadini entro la fine del 2024, essendo necessari lavori di adeguamento di 7-8 mesi circa».

Lo ha ribadito l’assessore alla Sanità della Regione Filippo Saltamartini a seguito di una nuova interrogazione dei consiglieri del Pd sulla questione. Quella della Tac del Covid hospital nei giorni scorsi era stata al centro di un’accesa polemica. Erano stati proprio i dem a contestare alla maggioranza le mancate promesse sul trasferimento della Tac del Covid hospital all’ospedale di Civitanova. Era stato proprio il consigliere regionale civitanovese di FdI Pierpaolo Borroni, appena un paio di settimane prima che scoppiasse il caso, a rassicurare tutti, con tanto di video dall’interno del Covid hospital, che il macchinario sarebbe andato a Civitanova.

Tanto che lo stesso Saltamartini oggi in aula ha dovuto dare conto delle parole del suo collega di maggioranza. «Non posso esprimersi in merito all’azione politica del consigliere e collega Borroni in quanto ritengo che i consiglieri regionali abbiamo le prerogative per esercitare fino in fondo il proprio mandato, dettate per Costituzione e dalla Statuto della Regione Marche, senza vincolo di mandato e altre prerogative tipiche dei Parlamenti sin dalla rivoluzione francese». Saltamartini è tornato a ribadire anche che «tutta la strumentazione e tutte le attrezzature che erano presenti all’interno del Covid Hospital sono state ricollocate presso le strutture ospedaliere di Civitanova e anche di Macerata».